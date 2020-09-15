В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья

В Московской области мужчина подбил из ружья легкомоторный самолет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД, инцидент произошел недалеко от Солнечногорска. Пилот легкомоторного самолета с высоты 100 метров заметил, как прохожий целится в аппарат из ружья. Затем послышался удар по фюзеляжу, и машина совершила жесткую посадку у деревни Шевлино.

Никто не пострадал, но у аппарата имеются повреждения. По этому факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.