В Рязани за растрату 10 миллионов арестован экс-директор МУПа

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата органа местного самоуправления, бывшего врио руководителя муниципального предприятия, подозреваемого в растрате в особо крупном размере. Дело возбуждено по материалам УФСБ и прокуратуры региона, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, депутат, будучи временно исполняющим обязанности директора муниципального предприятия Касимова, похитил около десяти миллионов рублей. Как считают следователи, за счет средств возглавляемого им МУПа он оплатил долги другого предприятия. Правда, это были долги организации, одним из учредителей которой является супруга подозреваемого, по сути, выплатил деньги сам себе.

Решением суда ходатайство следствия об аресте подозреваемого удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается.