В столице откроется вертолетный форум HeliRussia-2020

Новости

Тюменские хирурги "сшили" мочевой пузырь из тонкого кишечника 08:33
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
Гол Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ 07:35
Трамп пригрозил ответом в "тысячу раз сильнее" на любое нападение Ирана 07:22
Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа 07:03
Компанию в Неваде оштрафуют за нарушения в ходе предвыборного митинга Трампа 06:53
В Гонконге подвели итоги массовой проверки на коронавирус 06:13
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" американцев в Арктике 06:12
В Индонезии главарей преступных группировок привлекут к борьбе с COVID-19 05:23
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство 05:04
Стало известно имя нового генсека кабинета министров Японии 04:56
Глава МИД Японии сохранит свой пост в обновленном правительстве 04:40
В США число жертв природных пожаров увеличилось до 33 04:27
Помпео назвал историческими переговоры талибов с властями Афганистана 04:15
После прорыва дамбы в ЕАО ввели режим ЧС 04:09
Трамп заявил, что не боится заразиться коронавирусом на предвыборных митингах 03:57
В США озвучили срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca 03:54
К расследованию беспорядков в Ланкастере подключится прокуратура 03:25
Военные РФ подарили школьные рюкзаки детям из малоимущих семей Алеппо 03:19
Мощный взрыв прогремел на газопроводе под Киевом 02:57
Глава НАСА призвал уделить Венере "первостепенное внимание" 02:47
Клинтон и Харрис собрали 6 миллионов долларов на поддержку Байдена 02:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
15.09.2020 07:15
Рубрика: Русское оружие

В столице откроется вертолетный форум HeliRussia-2020

Текст: Сергей Птичкин
Сегодня в Москве, в первом павильоне МВЦ "Крокус Экспо", открывается XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020. Она будет работать с 15 по 17 сентября. Участие в ней примут более 150 компаний.
Российский легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Российский легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Российский легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Обычно эта вертолетная выставка проходит весной, но из-за пандемии и связанных с ней ограничений ее перенесли на осень.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Казанский вертолетный завод передал Минобороны третий Ми-38Т

HeliRussia - проводится ежегодно, начиная с 2008 года. В настоящее время она занимает первое место среди всех подобных европейских мероприятий. И авторитет ее только растет. Например, в прошлом году, невзирая на санкции, помимо России свою продукцию представили компании из 19 стран мира, в том числе, Великобритании, США и даже далекой Австралии. А Франция демонстрировала объединенную экспозицию своих производителей под эгидой GIFAS. Всего в выставке тогда участвовали около 250 компаний.

На HeliRussia-2020 по вполне понятным причинам количество участников и премьер окажется меньше. Тем не менее, будет на что обратить внимание. Кстати, несмотря на ограничение въезда на территорию РФ, свое участие в выставке подтвердили делегации Беларуси, Казахстана и Чехии.

В экспозиции представлено более 100 различных летательных аппаратов, двигателей, бортовых систем и агрегатов российского и иностранного производства. Ожидается подписание нескольких крупных соглашений, в том числе посредством видеосвязи с иностранными партнерами. Состоится презентация вертолетных двигателей ТВ7-117В и перспективного ВК-650В. Их можно будет увидеть на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации.

В рамках HeliRussia-2020 состоится презентация проектов "Цифровые решения в вертолетной отрасли". На мероприятии будут представлены лучшие практики внедрения цифровых технологий для разнообразных отраслей промышленности. Организаторы надеются, что проектный опыт и представленные решения будут применимы в компаниях вертолетной отрасли.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Вертолеты оснастят мощными радарными комплексами

Еще одна новинка - новое поколение "Мобильного комплекса ночного старта", первая версия которого была представлена в апреле 2019 года и уже эксплуатируется в некоторых регионах. Этот комплекс разработан для обеспечения безопасного взлета и посадки вертолетной техники с необорудованных специализированными светотехническими средствами вертолетных площадок в темное время суток. Комплекс состоит из комплекта светильников, упакованных в транспортный защитный кофр, который одновременно является и зарядным устройством. Важным преимуществом отечественной разработки перед иностранными аналогами является ее низкая стоимость и высокая степень автономности работы. Светотехническое оборудование комплекса способно работать без подзарядки в течении десяти часов.

В рамках HeliRussia состоится конференция "Современные методики спасательных операций". Участники обсудят особенности законодательной базы, новые технологии и техники проведения спасательных операций, взаимодействие летного состава и спасателей, а также российский и международный опыт этого вида работ.

Деловая программа выставки насчитывает более 50 мероприятий, охватывающих самый широкий круг отраслевых вопросов и проблем: пожаротушение, поиск и спасение, изучение авиационного английского, применение беспилотных летательных аппаратов, новые материалы и технологии производства, а также торжественные церемонии вручения конкурсных наград.

В регионах Русское оружие Русское оружие Вооружение России Русское оружие Технологии Русское оружие Мировой арсенал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство