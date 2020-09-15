В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей

В среду, 16 сентября, в столице пройдет пробег старых пожарных машин. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество". Пробег организован совместно с ГУ МЧС по Москве.

В пробеге примут участие раритеты и современная техника. Впервые будет продемонстрирован восстановленный пожарный автомобиль ПМ ЗМ1, 1953 г. выпуска. Это первая послевоенная машина, созданная для нужд пожарных. На автомобиле, который примет участие в пробеге, будут функционировать все узлы и агрегаты, в том числе и система пожаротушения.

"Реставрация заняла более 2 лет, основная сложность была не столько в конкретных работах или подборе запчастей, сколько в поиске оригинальных чертежей устройства автомобиля и, в частности, элементов пожаротушения, сложно реставрировать было и деревянный каркас, - рассказывает руководитель организации Алексей Мигалин. - Нам удалось буквально воссоздать данный экземпляр, сегодня он находится в полной готовности. Машина сейчас ровно такая, какой она была 67 лет назад, когда сошла с конвейера предприятия".

Также в пробеге примет участие ГАЗ 21Р, предназначенный для доставки к месту пожара оперативного дежурного, а также легендарный автомобиль АЦ 43 63Б, который за свою массовость окрестили "Главным советским пожарным". Так же будет представлена и современная пожарная техника, которая сегодня стоит на вооружении.

"Без истории нет будущего, поэтому эти машины должны быть в строю для того чтобы рассказать людям о том, что было в истории пожарной охраны Московского гарнизона, да и истории пожарной охраны России в целом",- рассказал старший водитель Управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве Иван Кащенко.

Автомобили проедут по историческим местам столицы, там, где их предшественникам приходилось тушить пожары. Начнется парад в 11.00 от входа в пожарную часть N20 в Ослябинском переулке, 2, стр. 4.