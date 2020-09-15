В Воронеже разгорелись страсти вокруг природного парка "Северный лес"

Новости

Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений 14:06
Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому 14:02
Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран 13:48
Сафронова оставили под стражей до 7 декабря 13:39
Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани 13:35
Экологи попросили не кормить летучих мышей 13:25
Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста 13:24
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ 13:17
В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей 13:15
В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 14:33
Рубрика: Общество

Сосны раздора

В Воронеже разгорелись страсти вокруг природного парка "Северный лес"
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 206(8260)
Драка со стрельбой, вандализм, расторжение контракта с подрядчиком, попытки выменять землю у 54 владельцев - страсти вокруг природного парка "Северный лес" в столице Черноземья кипят две недели и не собираются утихать. Возбуждено два уголовных дела.
Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере. Фото: РГ Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере. Фото: РГ
Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере. Фото: РГ

"Лесная" земля

Неизвестные лица возвели там металлический забор и организовали охрану, от действий которой пострадало несколько прохожих. Народный сход потребовал от властей разобраться в ситуации и исключить застройку зеленой зоны. Часть активистов повалила нелегальную ограду на глазах у политиков и полицейских. Возбуждено два уголовных дела - по фактам установки забора и вырубки здоровых деревьев. Власти региона (а землей в Воронеже распоряжаются именно они) ведут переговоры о передаче лесных участков из частной собственности в государственную.

Фото: iStock
Нелегальные вырубки леса будут выявляться автоматически

"Северный лес" - остатки хвойного массива на окраине города. Воронеж растет в московском направлении, и у жителей новых высоток почти не остается мест для прогулок. Поэтому свой клочок зелени между многоэтажками в районе улиц Владимира Невского, Миронова и Мордасовой они защищают очень настойчиво. Не первый год.

Уступая напору горожан, территорию решили сделать природным парком. Но она разбита на 54 надела разной величины, у которых часто меняются хозяева.

Формально это вообще не лес, а древесно-кустарниковые насаждения на землях населенных пунктов. Участки с соснами, как можно видеть на публичной кадастровой карте, предназначены для сельскохозяйственного использования. Есть небольшие, по три-четыре тысячи "квадратов" с кадастровой стоимостью 20-25 тысяч рублей. Есть огромный - 150 тысяч метров, его оценили в миллион.

Когда-то территория относилась к пригородному колхозу "Подгорное". После банкротства хозяйства начался большой передел недвижимости. "Колхозные леса" с их проблемным статусом тоже начали по кусочку переходить к новым владельцам. Часть земель "Подгорного" давно застроена. И те, кто на эту территорию переселился, теперь хотят сохранить сосны для потомков.

Власти региона еще несколько лет назад предлагали всем собственникам "лесной" земли обмен, обещая подобрать равноценные объекты недвижимости в других местах. Но в переговорах возникли сложности, конкретные решения пока не достигнуты.

Ломать, не строить

Тем временем лес то и дело порываются проредить.

В Воронеже зеленых зон не хватает: на одного жителя приходится около девяти квадратных метров при федеральном нормативе 16

Вырубку аварийных сосен заказали власти, планируя высадить на их месте молодые деревца лиственных пород - так ниже риск возникновения пожаров. Но местные жители замечали и подозрительные действия со здоровыми растениями. В прошлом году кто-то сверлил дырки в стволах, после чего деревья пожухли. В этом - неизвестные уничтожили 48 сосен, не помеченных как больные. По обращению экологов возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Ущерб оценили в сумму около миллиона рублей.

Поскольку обстановка накалилась, любые "гости" с пилами стали казаться вредителями. В конце лета произошло несколько конфликтов между защитниками леса и подрядчиками санитарно-уходных работ. Внезапно выросший забор из металлопрофиля только укрепил местных жителей в их сомнениях.

Фото: iStock
Как в России борются с незаконной вырубкой леса

Чиновники заверили, что застройку территории не разрешат и постараются ускорить переговоры по поводу обмена участков в "Северном лесу". Глава региона Александр Гусев поручил приостановить вырубку сухостоя по госконтракту. Договор с подрядчиком - ООО "Профстрой" - расторгнут, компании оплатят выполненные работы. Там, где пни уже выкорчеваны, в ближайшее время начнутся восстановительные посадки.

- Данная озелененная территория относится к зонам Р1 и Р2 - исключительно рекреационного использования. Также она является частью лесопаркового защитного пояса. Поэтому все, что здесь возводится, - возводится не на законных основаниях, - отметила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области: Наталья Ветер. - По заключению специалистов необходима вырубка около пяти тысяч сухостойных деревьев. Работы должны закончиться до конца сентября. После этого начнем посадку 8,8 тысячи молодых растений.

Варианты развития "Северного леса" обговорят с экспертами, лучшие идеи вынесут на суд воронежцев.

"Всем собственникам участков отправлены предупреждения о невозможности застройки леса и вырубки деревьев. Готовятся предложения для владельцев земли по ее приобретению", - сообщили в правительстве Воронежской области.

Сквер вместо промзоны

В проекте генплана города на 2021-2041 годы "Северный лес" обозначен в его нынешнем виде как озелененная территория общего пользования. Участки сгруппированы в три "пятна", их общая площадь - 44,8 гектара. Разработчики документа - представители "Института генплана Москвы" - подчеркнули, что "трепетно относятся" ко всем особо охраняемым природным территориям. В Воронеже более сотни зеленых зон общего пользования, 30 ООПТ местного значения и десяток - регионального.

Варианты развития "Северного леса" обговорят с экспертами, лучшие идеи вынесут на суд воронежцев

На карту нового градостроительного плана все они нанесены, их площади сокращаться не будут. Что до маленьких скверов, у которых нет никакого официального статуса, то с ними будут разбираться на стадии планировки территории, пояснил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития "Института генплана Москвы" Александр Котенков.

Поменять границы и площадь учтенных в генплане зеленых зон простым росчерком пера в генплане невозможно. Для этого нужны изменения в правила землепользования и застройки, которые проходят процедуру общественных слушаний, напомнила руководитель управления главного архитектора мэрии Воронежа Людмила Подшивалова. Препятствие это, в принципе, преодолимое. Но власти города настаивают на том, что "Северный лес" урезать не собираются.

Разработчики генплана Воронежа исключили застройку Северного леса

- Сейчас в Воронеже зеленых зон не хватает: на одного жителя приходится около девяти квадратных метров при федеральном нормативе 16. По нашему проекту к 2026 году будет 17 "квадратов" на человека, - рассказала начальник сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда "Института генплана Москвы" Татьяна Левина. - Всего в городе появится почти 2,5 тысячи гектаров новых рекреационных территорий. Из них 1,5 тысячи - уже на первом этапе. В том числе за счет реабилитации рек и старых промышленных площадок.

Из центральной части Воронежа заводы и фабрики уже перенесены за город. Но в "срединной" зоне (в радиусе пяти километров от исторического центра) остаются промзоны, где цеха соседствуют со складскими и офисными помещениями. Собственников здесь еще больше, чем в "Северном лесу". Как будут договариваться с ними, пока непонятно, но в планах стоит реновация таких регрессивных территорий.

- Мы переводим их в зону общественно-деловой застройки. Возводить жилье там можно, но это не будет приоритетом. Высокоплотная застройка в такой зоне исключена. Более 50 процентов займут объекты капстроительства городского значения, парки и скверы. То же самое ожидает яблоневые сады - 52 гектара в Коминтерновском районе, - сообщила Людмила Подшивалова. - Неподалеку появится "социальный узел" - первый пример в России, когда на такой огромной территории (24 гектара) будут сосредоточены важные инфраструктурные объекты. В новых кварталах в Северном районе в последнее время сложился дефицит образовательных и социальных учреждений, и мы нашли вариант, как это исправить.

Мнение

Станислав Валежников, управляющий партнер юридической компании "Центральный округ":

- Земельный кодекс прямо не предусматривает возможность изъятия участка у собственника для организации парка. Но перечень оснований не является исчерпывающим. В случае изъятия закон предоставляет владельцу возможность получить взамен иной участок без проведения торгов. Если же появляются какие-либо ограничения прав собственника, например, целевое назначение участка меняется на основании ходатайства органа госвласти о переводе земли из состава земель одной категории в другую без согласия с правообладателем, последнему должны возместить убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду) исходя из рыночной стоимости земельного участка.

Земля со статусом особо охраняемой природной территории может находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципалитетов. Если на территории устанавливается зона особого использования, особых условий охраны окружающей среды и на землю накладываются ограничения в использовании, то на ней запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природе и объектам растительного мира. Осуществление застройки не предполагается.

Справка "РГ"

Лесопарковая зона Воронежа - так называемый "зеленый пояс" - имеет площадь около 15,5 тысячи гектаров. В перечень охраняемых зон входит 340 участков. Среди них лесопарк Оптимистов, Северный лес, парк Железнодорожников, сквер Патриотов, дендрарий НИИ лесной генетики и селекции, Нагорная дубрава и другие крупные зеленые зоны Воронежской агломерации. Первоначально в защитный пояс включили леса в пригородном Рамонском районе, блин Медовки. Но местные жители воспротивились, боясь, что новый статус территории не позволит им продавать свои наделы и вести там хозяйственную деятельность так, как они привыкли. Участки рядом с лесом и рекой в Медовке активно предлагают покупателям под застройку по высокой цене.

Границы лесопарковой зоны могут быть изменены по ходатайству граждан и общественных объединений. Но если при этом его площадь уменьшится, придется добавить к "щиту" участки аналогичного размера.

Проблема Воронежа состоит в том, что зеленые зоны, как правило, находятся на окраинах, а люди хотят иметь места для прогулок на чистом воздухе поближе к дому. Так, в активно застраиваемом микрорайоне между Московским проспектом, улицами Шишкова и Ломоносова жители горой стоят за остатки яблоневых садов. Когда-то эти земли были в пользовании сельскохозяйственного института (ныне - агроуниверситет), затем часть их приватизировала частная компания и перепродала застройщикам. Благодаря общественному резонансу сюжетом заинтересовались правоохранители, часть территории вернули в госсобственность. Теперь там проектируют "социальный узел". Остальные сады решено отдать под общественно-деловую зону. Сохранить нынешние насаждения, вероятно, не удастся (деревья давно не видели нормального ухода), но воронежцы все-таки надеются, что зелени на этом месте будет больше, чем зданий, пусть и социально значимых.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году