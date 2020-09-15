В Воронеже разгорелись страсти вокруг природного парка "Северный лес"

Драка со стрельбой, вандализм, расторжение контракта с подрядчиком, попытки выменять землю у 54 владельцев - страсти вокруг природного парка "Северный лес" в столице Черноземья кипят две недели и не собираются утихать. Возбуждено два уголовных дела.

"Лесная" земля

Неизвестные лица возвели там металлический забор и организовали охрану, от действий которой пострадало несколько прохожих. Народный сход потребовал от властей разобраться в ситуации и исключить застройку зеленой зоны. Часть активистов повалила нелегальную ограду на глазах у политиков и полицейских. Возбуждено два уголовных дела - по фактам установки забора и вырубки здоровых деревьев. Власти региона (а землей в Воронеже распоряжаются именно они) ведут переговоры о передаче лесных участков из частной собственности в государственную.

"Северный лес" - остатки хвойного массива на окраине города. Воронеж растет в московском направлении, и у жителей новых высоток почти не остается мест для прогулок. Поэтому свой клочок зелени между многоэтажками в районе улиц Владимира Невского, Миронова и Мордасовой они защищают очень настойчиво. Не первый год.

Уступая напору горожан, территорию решили сделать природным парком. Но она разбита на 54 надела разной величины, у которых часто меняются хозяева.

Формально это вообще не лес, а древесно-кустарниковые насаждения на землях населенных пунктов. Участки с соснами, как можно видеть на публичной кадастровой карте, предназначены для сельскохозяйственного использования. Есть небольшие, по три-четыре тысячи "квадратов" с кадастровой стоимостью 20-25 тысяч рублей. Есть огромный - 150 тысяч метров, его оценили в миллион.

Когда-то территория относилась к пригородному колхозу "Подгорное". После банкротства хозяйства начался большой передел недвижимости. "Колхозные леса" с их проблемным статусом тоже начали по кусочку переходить к новым владельцам. Часть земель "Подгорного" давно застроена. И те, кто на эту территорию переселился, теперь хотят сохранить сосны для потомков.

Власти региона еще несколько лет назад предлагали всем собственникам "лесной" земли обмен, обещая подобрать равноценные объекты недвижимости в других местах. Но в переговорах возникли сложности, конкретные решения пока не достигнуты.

Ломать, не строить

Тем временем лес то и дело порываются проредить.

В Воронеже зеленых зон не хватает: на одного жителя приходится около девяти квадратных метров при федеральном нормативе 16

Вырубку аварийных сосен заказали власти, планируя высадить на их месте молодые деревца лиственных пород - так ниже риск возникновения пожаров. Но местные жители замечали и подозрительные действия со здоровыми растениями. В прошлом году кто-то сверлил дырки в стволах, после чего деревья пожухли. В этом - неизвестные уничтожили 48 сосен, не помеченных как больные. По обращению экологов возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Ущерб оценили в сумму около миллиона рублей.

Поскольку обстановка накалилась, любые "гости" с пилами стали казаться вредителями. В конце лета произошло несколько конфликтов между защитниками леса и подрядчиками санитарно-уходных работ. Внезапно выросший забор из металлопрофиля только укрепил местных жителей в их сомнениях.

Чиновники заверили, что застройку территории не разрешат и постараются ускорить переговоры по поводу обмена участков в "Северном лесу". Глава региона Александр Гусев поручил приостановить вырубку сухостоя по госконтракту. Договор с подрядчиком - ООО "Профстрой" - расторгнут, компании оплатят выполненные работы. Там, где пни уже выкорчеваны, в ближайшее время начнутся восстановительные посадки.

- Данная озелененная территория относится к зонам Р1 и Р2 - исключительно рекреационного использования. Также она является частью лесопаркового защитного пояса. Поэтому все, что здесь возводится, - возводится не на законных основаниях, - отметила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области: Наталья Ветер. - По заключению специалистов необходима вырубка около пяти тысяч сухостойных деревьев. Работы должны закончиться до конца сентября. После этого начнем посадку 8,8 тысячи молодых растений.

Варианты развития "Северного леса" обговорят с экспертами, лучшие идеи вынесут на суд воронежцев.

"Всем собственникам участков отправлены предупреждения о невозможности застройки леса и вырубки деревьев. Готовятся предложения для владельцев земли по ее приобретению", - сообщили в правительстве Воронежской области.

Сквер вместо промзоны

В проекте генплана города на 2021-2041 годы "Северный лес" обозначен в его нынешнем виде как озелененная территория общего пользования. Участки сгруппированы в три "пятна", их общая площадь - 44,8 гектара. Разработчики документа - представители "Института генплана Москвы" - подчеркнули, что "трепетно относятся" ко всем особо охраняемым природным территориям. В Воронеже более сотни зеленых зон общего пользования, 30 ООПТ местного значения и десяток - регионального.

Варианты развития "Северного леса" обговорят с экспертами, лучшие идеи вынесут на суд воронежцев

На карту нового градостроительного плана все они нанесены, их площади сокращаться не будут. Что до маленьких скверов, у которых нет никакого официального статуса, то с ними будут разбираться на стадии планировки территории, пояснил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития "Института генплана Москвы" Александр Котенков.

Поменять границы и площадь учтенных в генплане зеленых зон простым росчерком пера в генплане невозможно. Для этого нужны изменения в правила землепользования и застройки, которые проходят процедуру общественных слушаний, напомнила руководитель управления главного архитектора мэрии Воронежа Людмила Подшивалова. Препятствие это, в принципе, преодолимое. Но власти города настаивают на том, что "Северный лес" урезать не собираются.

- Сейчас в Воронеже зеленых зон не хватает: на одного жителя приходится около девяти квадратных метров при федеральном нормативе 16. По нашему проекту к 2026 году будет 17 "квадратов" на человека, - рассказала начальник сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда "Института генплана Москвы" Татьяна Левина. - Всего в городе появится почти 2,5 тысячи гектаров новых рекреационных территорий. Из них 1,5 тысячи - уже на первом этапе. В том числе за счет реабилитации рек и старых промышленных площадок.

Из центральной части Воронежа заводы и фабрики уже перенесены за город. Но в "срединной" зоне (в радиусе пяти километров от исторического центра) остаются промзоны, где цеха соседствуют со складскими и офисными помещениями. Собственников здесь еще больше, чем в "Северном лесу". Как будут договариваться с ними, пока непонятно, но в планах стоит реновация таких регрессивных территорий.

- Мы переводим их в зону общественно-деловой застройки. Возводить жилье там можно, но это не будет приоритетом. Высокоплотная застройка в такой зоне исключена. Более 50 процентов займут объекты капстроительства городского значения, парки и скверы. То же самое ожидает яблоневые сады - 52 гектара в Коминтерновском районе, - сообщила Людмила Подшивалова. - Неподалеку появится "социальный узел" - первый пример в России, когда на такой огромной территории (24 гектара) будут сосредоточены важные инфраструктурные объекты. В новых кварталах в Северном районе в последнее время сложился дефицит образовательных и социальных учреждений, и мы нашли вариант, как это исправить.

Мнение

Станислав Валежников, управляющий партнер юридической компании "Центральный округ":

- Земельный кодекс прямо не предусматривает возможность изъятия участка у собственника для организации парка. Но перечень оснований не является исчерпывающим. В случае изъятия закон предоставляет владельцу возможность получить взамен иной участок без проведения торгов. Если же появляются какие-либо ограничения прав собственника, например, целевое назначение участка меняется на основании ходатайства органа госвласти о переводе земли из состава земель одной категории в другую без согласия с правообладателем, последнему должны возместить убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду) исходя из рыночной стоимости земельного участка.

Земля со статусом особо охраняемой природной территории может находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципалитетов. Если на территории устанавливается зона особого использования, особых условий охраны окружающей среды и на землю накладываются ограничения в использовании, то на ней запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природе и объектам растительного мира. Осуществление застройки не предполагается.

Справка "РГ"

Лесопарковая зона Воронежа - так называемый "зеленый пояс" - имеет площадь около 15,5 тысячи гектаров. В перечень охраняемых зон входит 340 участков. Среди них лесопарк Оптимистов, Северный лес, парк Железнодорожников, сквер Патриотов, дендрарий НИИ лесной генетики и селекции, Нагорная дубрава и другие крупные зеленые зоны Воронежской агломерации. Первоначально в защитный пояс включили леса в пригородном Рамонском районе, блин Медовки. Но местные жители воспротивились, боясь, что новый статус территории не позволит им продавать свои наделы и вести там хозяйственную деятельность так, как они привыкли. Участки рядом с лесом и рекой в Медовке активно предлагают покупателям под застройку по высокой цене.

Границы лесопарковой зоны могут быть изменены по ходатайству граждан и общественных объединений. Но если при этом его площадь уменьшится, придется добавить к "щиту" участки аналогичного размера.

Проблема Воронежа состоит в том, что зеленые зоны, как правило, находятся на окраинах, а люди хотят иметь места для прогулок на чистом воздухе поближе к дому. Так, в активно застраиваемом микрорайоне между Московским проспектом, улицами Шишкова и Ломоносова жители горой стоят за остатки яблоневых садов. Когда-то эти земли были в пользовании сельскохозяйственного института (ныне - агроуниверситет), затем часть их приватизировала частная компания и перепродала застройщикам. Благодаря общественному резонансу сюжетом заинтересовались правоохранители, часть территории вернули в госсобственность. Теперь там проектируют "социальный узел". Остальные сады решено отдать под общественно-деловую зону. Сохранить нынешние насаждения, вероятно, не удастся (деревья давно не видели нормального ухода), но воронежцы все-таки надеются, что зелени на этом месте будет больше, чем зданий, пусть и социально значимых.