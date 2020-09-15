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15.09.2020 22:39
Рубрика: Экономика

Кот там?

В жилых домах откроют продухи подвалов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8261)
Комплекс городского хозяйства Москвы разослал факсограмму префектам административных округов, а также руководителям департамента ЖКХ и Мосжилинспекции, в которой приказано "обеспечить открытие продухов для беспрепятственного входа мелких домашних животных в подвальные помещения жилого и нежилого фонда".

Противостояние между зоозащитниками и теми, кто ратует за "соблюдение санитарных норм", в столице давнее. Любители животных уверяют, что без кошек, если не допускать их в подвалы, там появляются насекомые, мыши и крысы. Их противники считают, что насекомых в подвалы и крыс и приманивают как раз хвостатые и их еда. Масла в огонь этой борьбы летом "подлил" Минстрой России, вынеся на обсуждение проект "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений", в котором предложил продухи, через которые и попадают кошки в подвал, закрыть сеткой. Вызвавший всплеск негодования зоозащитников документ убрали. Как объяснили в комплексе городского хозяйства, сейчас в городе действует федеральная норма, согласно которой в многоквартирном доме должен быть открыт хотя бы один продух. Как раз об этом правиле и напоминает выпущенная факсограмма.

Предлагается увеличить штраф за сокрытие заразных болезней животных

"В распоряжении властей присутствует та самая ожидаемая столичными зоозащитниками формулировка - "для беспрепятственного входа мелких домашних животных", - пояснил "РГ" зампред Мосгордумы Степан Орлов. - И это не некий спонтанный акт милосердия, а взвешенное решение. Дело в том, что в подвалах как раз начинают активно размножаться мыши и крысы, переносчики опаснейших инфекций. Происходит же это в том случае, если там нет их естественных врагов - домашних кошек. Учитывая нынешнюю непростую ситуацию с COVID-19, нельзя допустить, чтобы в многомиллионной Москве существовало множество потенциальных источников еще двух десятков весьма заразных болезней". Его коллега, член комиссии по городскому хозяйству Мосгордумы Александр Козлов, рассказал: закрывают же продухи управляющие компании, уверяя, что таким способом они борются с нарушением температурного режима и блохами от кошек. "Это, конечно, миф, - уверен Козлов. - Ведь именно открытые продухи позволяют содержать подвальные помещения в должном виде: проветриваться, устранять сырость. И только попутно они становятся входом в подвал, когда кошки спасаются от холодов".

В пресс-службе префектуры Северного округа столицы отметили, что проверкой и устранением нарушений занимаются сейчас управляющие компании и управы. Эту работу они должны завершить на следующей неделе.

Жители регулярно сообщают о замурованных в подвалах кошках

Борцы с "замурованными в подвалах кошками", активисты движения "Котоспас", надеются, что позиция властей поставит точку в споре. Его организатор Анна Фельдман, рассказала "РГ", что в месяц они получают в среднем до 45 заявок на замурованных в подвалах животных или заваренных продухов. "Часто звонят из центра и с востока города, из районов Южное Тушино, Вешняки, - продолжала Фельдман. - Сложные адреса по ул. Вешняковской, 6, кор. 3, Балаклавскому проспекту, 5, ул. Руставели, проспекту Вернадского. Там по несколько раз в сезон приходится снимать ограждения с проемов в подвалах. Эту работу должны вести управляющие организации, но если на контакт не идут, приходится демонтировать решетки своими силами".

Поможет ли указание комплекса горхозяйства изменить ситуацию, покажет время. А пока идет проверка, "Котоспас" начал акцию по расклеиванию стикеров над продухами. На черно-белых круглых наклейках черный кот гордо и спокойно проходит в открытую дверь.

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