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15.09.2020 12:00
Рубрика: Происшествия

Жителя Подмосковья обвинили в угрозах столичному судье

Текст: Наталья Козлова
По редким уголовным статьям было возбуждено дело против жителя Подмосковья. Прокуратура Москвы утвердила по нему обвинительное заключение. Единственному фигуранту расследования 61 год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он обвиняется в преступлениях по статье 294 УК РФ - "воспрепятствование осуществлению правосудия, то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия", статье 296 УК РФ - "угроза в связи с осуществлением правосудия, то есть угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением материалов в суде", и статье 282 УК РФ - "возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с угрозой применения насилия".

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По версии следствия, в июле 2020 года гражданин сидел у себя дома в городе Фрязино Московской области. У его знакомого были проблемы с законом и суд в столице должен был решить, продлевать ли тому домашний арест. Вот что сказано в материалах дела: гражданин, "действуя умышленно с целью воспрепятствования осуществлению судьей правосудия при рассмотрении материала о продлении срока домашнего ареста обвиняемого, желая таким образом оказать помощь последнему, лично подготовил и направил электронное письмо, содержащее угрозу совершения им подрыва здания Басманного районного суда Москвы, в случае принятия судьей неблагоприятного для обвиняемого решения при рассмотрении материала".

Эксперт дал заключение - письмо "имеет признаки вербальной агрессии в форме угрозы".

Только этого письма жителю Фрязино оказалось мало. Он публиковал в социальной сети видеоролики и тексты, содержащие совокупность психологических и лингвистических признаков: возбуждения ненависти, вражды по отношению к определенной группе лиц, выделяемой по национальному признаку, с угрозой применения насилия.

Как объясняют в столичной прокуратуре, это дело будет направлено в Щелковский городской суд Московской области. Дожидается суда гражданин в камере СИЗО.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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