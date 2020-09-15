Бывший начальник миграционного отделения МВД Якутии осужден за взятку

Новости

Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
В США раскрыли подробности модернизации бомбардировщика B-52 10:47
Oracle подтвердила покупку TikTok 10:43
Жилищные сертификаты получат 219 семей, не покинувших закрытые поселки 10:33
Вице-премьер напомнил о выплатах школьникам, занятым в IT 10:21
Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода 10:00
BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей 10:00
Национальная система велосипедных маршрутов появится в России 09:53
Эксперт назвала причину появления осенней хандры 09:45
В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса 09:44
Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси 09:38
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах 09:28
Москва выставила на торги пять земельных участков 09:21
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных 09:20
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов 09:08
В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот 09:02
В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело 08:57
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 11:09
Рубрика: Происшествия

Бывший начальник миграционного отделения МВД Якутии осужден за взятку

Текст: Владимир Таюрский

Суд вынес приговор бывшему начальнику отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД Якутии Дмитрию Максимову, обвиненному в получении взятки должностным лицом с вымогательством в крупном размере.

Следствие и суд установили, что в ноябре прошлого года Максимов, наделенный полномочиями по контролю за деятельностью юридических лиц, вымогал у коммерческой организации взятку в 300 тысяч рублей. 15 ноября в своем рабочем кабинете он получил ее часть - 150 тысяч. Вторую половину получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России, проводившими оперативные мероприятия.

Ставропольца осудили за взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

На период следствия он был заключен под стражу. В ходе расследования его виновность была установлена в полном объеме. На его имущество был наложен арест на сумму более восьми миллионов рублей

"Приговором суда Максимов признан виновным и приговорен к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права в течение трех лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

Кроме того, добавила она, осужденному назначен штраф в полтора миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям