Бывший начальник миграционного отделения МВД Якутии осужден за взятку

Суд вынес приговор бывшему начальнику отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД Якутии Дмитрию Максимову, обвиненному в получении взятки должностным лицом с вымогательством в крупном размере.

Следствие и суд установили, что в ноябре прошлого года Максимов, наделенный полномочиями по контролю за деятельностью юридических лиц, вымогал у коммерческой организации взятку в 300 тысяч рублей. 15 ноября в своем рабочем кабинете он получил ее часть - 150 тысяч. Вторую половину получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России, проводившими оперативные мероприятия.

На период следствия он был заключен под стражу. В ходе расследования его виновность была установлена в полном объеме. На его имущество был наложен арест на сумму более восьми миллионов рублей

"Приговором суда Максимов признан виновным и приговорен к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права в течение трех лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

Кроме того, добавила она, осужденному назначен штраф в полтора миллиона рублей.