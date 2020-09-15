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15.09.2020 17:54
Рубрика: Происшествия

Счет воды на сантиметры

Ситуация с паводками на востоке будет осложняться
Текст: Тимофей Борисов
Никаких утешительных прогнозов не составляют российские ученые из МЧС России для Дальнего Востока. Большая вода, пришедшая с тайфунами в Еврейскую АО и Хабаровский край, не только не пойдет на спад, но и может подняться еще больше. Такой вывод следует из прогнозного анализа, озвученного на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

Виной всему циклоническая деятельность, которая никак не хочет успокаиваться. Обильные дожди прогнозируют на вторую половину этой недели. Максимум осадков в Хабаровском крае должно выпасть в предстоящий четверг. Дожди продлятся и в последующие дни. К чему это приведет, пока не может сказать никто. Сейчас все начинают считать сантиметры. Накануне Амуром в районе Хабаровска достигнута отметка 540 см. Не критично, но тревожно. Раньше, например, в 2013 году, Амур разливался до уровней настоящего бедствия. Но тогда был август и дома до зимы успели просохнуть. А сейчас, в сентябре, такой передышки погода может и не дать.

Фото: Сергей Николаев / РГ
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

По словам специалистов из ведущего НИИ системы МЧС России, гидрологическая обстановка на всем Дальнем Востоке остается сложной и в дальнейшем будет только усложняться.

Прогнозные значения, которые озвучили эксперты института ВНИИ ГОЧС, - 600 см и выше. К таким отметкам вода в Хабаровске может подобраться уже 21 сентября. А вот в райцентре Ленинское Еврейской автономной области уровень воды уже достиг опасной отметки. Здесь прорвало дамбу и отметки моментально превысили все прогнозные значения повышения воды до 960 см.

Национальный антикризисный центр МЧС России окончательно перешел в ведение спасателей

Только за минувшие сутки уровни воды Амура у сел Ленинское, Кукелево, Нижнеленинское повысились на 22 см и теперь составляют 964 см, что на 114 см выше отметки опасных явлений.

- К работам по устранению промыва дамбы привлечены тяжелая инженерная техника, военнослужащие, спасатели, волонтеры. Течь в теле дамбы удалось значительно ослабить после 10 часов непрерывной работы. В место промыва было ссыпано свыше 300 тонн скальной породы, бетонные блоки, свыше 8000 мешков с пескогравием, - сообщили в местном главке МЧС.

Но за это время вода успела подтопить 80 приусадебных участков. 50 семьям понадобилась помощь.

Небольшую надежду вселяет та часть прогноза, в которой говорится, что ливневые дожди в Приморском крае существенно не увеличат водность рек. Кроме того, гидробарьеры в виде водоналивных дамб, которые продолжают устанавливать в потенциально опасных местах, помогут сдержать натиск стихии.

Тем временем

Национальный антикризисный центр МЧС России, наконец, окончательно перешел в ведение спасателей. Ранее он был самостоятельным юридическим лицом, хотя и ассоциировался у всех с МЧС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Им он отменил закон "О ФГУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях". Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для сотрудников антикризисного центра по большому счету ничего не изменится. Их никто не уволит и меньше они получать не будут. Они так же, как и сам центр, по-прежнему останутся лицом российского МЧС, только теперь на законных основаниях. Изменение лишь в том, что теперь центр структурно влился в центральный аппарат ведомства.

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