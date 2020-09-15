Михаил Мишустин поручил достроить и оснастить больницы на Дальнем Востоке

Больницы на Дальнем Востоке достроят и оснастят. Такое поручение по итогам своей поездки в регион дал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении: по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению Чукотской окружной больницы, - заявил премьер.

Во время своего турне на Дальний Восток глава правительства лично посетил все три медучреждения. Так, ситуацию со строительством нового здания для Камчатской краевой больницы он обсудил с самими врачами.

- Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы, - заметил Мишустин.

Безалаберностью он считает действия отдельных подрядчиков, в разные годы работавших на объекте. Но сейчас, по его словам, главный вопрос не "кто виноват", а "что делать". "Что делать, мы знаем, и это надо будет реализовать", - сказал премьер.

"Больнице быть. Мы с губернатором должны это обещание дать, - заявил Мишустин. - По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить. Смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства". Предварительные подсчеты показывают, что на возведение новой больницы потребуется около 13,9 млрд рублей.

В Магадане премьер посетил областной онкодиспансер. Здесь другая картина - полным ходом идет реконструкция одного из зданий. Хотя без недобросовестного подрядчика и тут не обошлось. Новым генеральным подрядчиком стал Уральский оптико-механический завод, который является производителем медоборудования. Его гендиректор Анатолий Слудных рассказал, что объект может быть сдан раньше положенных сроков, в третьем квартале 2022 года, если будет соответствующее финансирование. По итогам поездки премьер поручил губернатору Магаданской области Сергею Носову завершить реконструкцию онкодиспансера уже в 2021 году.

Отметим, что серьезно улучшить состояние первичного звена поручил президент Владимир Путин. Речь идет о больницах и поликлиниках, о ФАПах, службах скорой и неотложной медицинской помощи. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" их будут строить, реконструировать, оснащать современным оборудованием не только на Дальнем Востоке - по всей России.

Серьезно улучшить состояние первичного звена здравоохранения поручил президент

"Это предстоит сделать не в отдельных организациях или городах и населенных пунктах, а по всей России, - подчеркнул президент, - чтобы люди везде могли получить качественную медицинскую помощь, жили долгой, здоровой жизнью, а медицинские работники - трудились в современных условиях, применяли самое передовое оборудование, могли постоянно повышать свою квалификацию".

Здравоохранению было уделено особое внимание на заседании президиума совета по нацпроектам. "Даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме и, конечно, в целом соответствовать современным стандартам качества и доступности", - указал президент.