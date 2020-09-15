На Сахалине две группы в детсаду закрыли из-за COVID-19

Две группы детского сада № 8 закрыли в сахалинском городе Аниве. У его сотрудников диагностировали COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

За состоянием воспитанников и других работников дошкольного учреждения ведут ежедневное медицинское наблюдение. Оно продлится полмесяца. Всех контактных проверят на наличие инфекции и сделают им компьютерную томографию легких.

Детский сад вернется к работе после выполнения всех предписаний Роспотребнадзора - санобработки помещений, пищеблока, мест общего пользования.

По последним данным, на Сахалине и Курилах COVID-19 в общей сложности диагностировали у 5046 человек, 3363 из них вылечились, умерших нет.