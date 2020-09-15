Уровень Амура около Хабаровска приблизился к опасной отметке

Уровень воды в Амуре возле Хабаровска вырос за сутки на 16 сантиметров и составил 556 сантиметров. Опасные явления прогнозируются при подъеме воды до шести метров.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в зоне паводка уже находится 1762 придомовых и дачных участка в 12 населенных пунктов. В нескольких районах края вода вышла на автодороги.

"На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного под воздействием паводковых вод находятся 1515 дачных участков. Три группы спасателей на лодках патрулируют территорию и помогают жителям в эвакуации", - отмечается в сообщении.

В Хабаровске для защиты жилых домов и предприятий проводится отсыпка дамб, а также пересыпка затона на улице Запарина. Также устанавливаются насосы в наиболее проблемных местах, где требуется откачка дождевых стоков из коллекторов.