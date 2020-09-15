В Бурятию досрочно вернулись двое охотников, осужденных в Монголии

В Бурятию вернулись двое местных жителей, осужденных в Монголии за незаконное пересечение границы и ношение оружия.

В октябре 2019 года двое охотников в Закаменском районе заблудились и пересекли российско-монгольскую границу, где и были задержаны местными пограничниками.

В итоге мужчин приговорили к шести месяцам лишения свободы, а впоследствии срок был увеличен до одного года и 30 суток с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в республике, в августе ходатайства россиян об условно-досрочном освобождении рассмотрены монгольской стороной и были удовлетворены.