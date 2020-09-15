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15.09.2020 04:10
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае нашли пропавшего неделю назад грибника

Текст: Артем Красиков

В Комсомольском районе Хабаровского края нашли 53-летнего мужчину, который ушел 8 сентября за грибами и пропал.

Пропавшего на Сахалине пенсионера нашли мертвым

Грибник ушел в лес в районе поселка Пивань. На его поиски отправились родственники, волонтеры, коллеги по работе и сотрудники ДВРПСО МЧС РФ, сообщили в ведомстве.

Специалисты использовали звуковые и световые сигналы, сигнальные ракеты и даже привлекали местных парапланеристов. За шесть дней люди обследовали около 50 квадратных километров.

Мужчину нашли ночью 15 сентября около пасеки. Он был сильно истощен и стер ноги. Спасатели на носилках пронесли его по лесу около пяти километров и доставили в больницу.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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