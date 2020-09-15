В Хабаровском крае нашли пропавшего неделю назад грибника

В Комсомольском районе Хабаровского края нашли 53-летнего мужчину, который ушел 8 сентября за грибами и пропал.

Грибник ушел в лес в районе поселка Пивань. На его поиски отправились родственники, волонтеры, коллеги по работе и сотрудники ДВРПСО МЧС РФ, сообщили в ведомстве.

Специалисты использовали звуковые и световые сигналы, сигнальные ракеты и даже привлекали местных парапланеристов. За шесть дней люди обследовали около 50 квадратных километров.

Мужчину нашли ночью 15 сентября около пасеки. Он был сильно истощен и стер ноги. Спасатели на носилках пронесли его по лесу около пяти километров и доставили в больницу.