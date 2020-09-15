В забайкальской школе детей не обеспечили горячим питанием

Около 300 учащихся забайкальской школы № 2 не были обеспечены положенным по закону бесплатным горячим питанием. Это произошло из-за несвоевременной поставки продуктов и стало темой публикации в местных СМИ.

Прокуратура края провела проверку информации и внесла директору образовательного учреждения представление об устранении нарушений.

"С 9 сентября в школе организовано бесплатное горячее питание всех учащихся начальных классов, а также учеников с ограниченными возможностями здоровья", - сообщается на сайте надзорного органа.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, президент страны Владимир Путин, выступая во время послания Федеральному собранию в январе этого года, предложил сделать бесплатным горячее питание для младшеклассников.