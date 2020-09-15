За сутки в России подтверждено 5529 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5529 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 730
- 2. Санкт-Петербург 206
- 3. Ростовская область 165
- 4. Московская область 151
- 5. Нижегородская область 139
- 6. Ставропольский край 134
- 7. Ульяновская область 128
- 8. Свердловская область 124
- 9. Самарская область 122
- 10. Кемеровская область 115
- 11. Воронежская область 112
- 12. Саратовская область 109
- 13. Красноярский край 101
- 14. Оренбургская область 100
- 15. Волгоградская область 97
- 16. Пензенская область 95
- 17. Краснодарский край 94
- 18. Архангельская область 88
- 19. Республика Дагестан 83
- 20. Ханты-Мансийский АО 83
- 21. Республика Крым 75
- 22. Республика Калмыкия 73
- 23. Иркутская область 73
- 24. Мурманская область 72
- 25. Челябинская область 71
- 26. Приморский край 68
- 27. Забайкальский край 66
- 28. Хабаровский край 66
- 29. Карачаево-Черкесская Республика 65
- 30. Удмуртская Республика 65
- 31. Республика Саха (Якутия) 65
- 32. Кировская область 63
- 33. Алтайский край 63
- 34. Пермский край 61
- 35. Ямало-Ненецкий АО 61
- 36. Новосибирская область 59
- 37. Томская область 58
- 38. Орловская область 51
- 39. Республика Коми 51
- 40. Астраханская область 51
- 41. Тюменская область 51
- 42. Республика Ингушетия 48
- 43. Республика Бурятия 48
- 44. Белгородская область 46
- 45. Брянская область 46
- 46. Вологодская область 44
- 47. Омская область 44
- 48. Ярославская область 42
- 49. Кабардино-Балкарская Республика 42
- 50. Ивановская область 41
- 51. Ленинградская область 38
- 52. Калининградская область 35
- 53. Сахалинская область 35
- 54. Липецкая область 33
- 55. Владимирская область 32
- 56. Тульская область 32
- 57. Магаданская область 32
- 58. Республика Северная Осетия 31
- 59. Республика Башкортостан 31
- 60. Республика Тыва 31
- 61. Калужская область 30
- 62. Рязанская область 30
- 63. Республика Мордовия 30
- 64. Курская область 29
- 65. Тамбовская область 29
- 66. Республика Хакасия 29
- 67. Новгородская область 27
- 68. Тверская область 26
- 69. Амурская область 26
- 70. Чувашская Республика 25
- 71. Курганская область 25
- 72. Камчатский край 23
- 73. Республика Марий Эл 22
- 74. Республика Татарстан 22
- 75. Республика Алтай 21
- 76. Республика Адыгея 20
- 77. г. Севастополь 19
- 78. Костромская область 16
- 79. Псковская область 14
- 80. Смоленская область 9
- 81. Республика Карелия 8
- 82. Еврейская АО 8
- 83. Чеченская Республика 5
- 84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 1 073 849 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Ненецкий автономный округ 0%
- Смоленская область 0,1%
- Московская область, Республика Карелия, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев
- Воронежская область 2
- Ивановская область 1
- Костромская область 3
- Курская область 1
- Московская область 6
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 13
- Калининградская область 3
- Ленинградская область 3
- Санкт-Петербург 26
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 7
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 1
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 4
- Курганская область 1
- Свердловская область 9
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Алтайский край 9
- Красноярский край 2
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 1
- Омская область 6
- Томская область 1
- Забайкальский край 1
- Камчатский край 4
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период в России умерли 18 785 человек.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 5 605 выздоровевших
- Белгородская область 41
- Брянская область 10
- Владимирская область 21
- Воронежская область 98
- Ивановская область 46
- Калужская область 16
- Костромская область 42
- Курская область 25
- Липецкая область 19
- Московская область 177
- Орловская область 42
- Рязанская область 25
- Смоленская область 4
- Тамбовская область 9
- Тверская область 7
- Тульская область 38
- Ярославская область 67
- Москва 1086
- Республика Карелия 27
- Республика Коми 53
- Архангельская область 40
- Вологодская область 50
- Калининградская область 39
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 132
- Новгородская область 15
- Псковская область 52
- Санкт-Петербург 104
- Республика Адыгея 20
- Республика Калмыкия 67
- Республика Крым 56
- Краснодарский край 58
- Астраханская область 24
- Волгоградская область 148
- Ростовская область 89
- Севастополь 8
- Республика Дагестан 67
- Республика Ингушетия 37
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 20
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Чеченская Республика 20
- Ставропольский край 114
- Республика Башкортостан 72
- Республика Марий Эл 12
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 18
- Удмуртская Республика 57
- Республика Чувашия 38
- Пермский край 42
- Кировская область 59
- Нижегородская область 87
- Оренбургская область 133
- Пензенская область 35
- Самарская область 92
- Саратовская область 130
- Ульяновская область 108
- Курганская область 15
- Свердловская область 58
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский автономный округ 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- Челябинская область 98
- Республика Алтай 27
- Республика Тыва 23
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 78
- Красноярский край 89
- Иркутская область 204
- Кемеровская область 161
- Новосибирская область 59
- Омская область 101
- Томская область 20
- Республика Бурятия 78
- Республика Саха (Якутия) 40
- Забайкальский край 33
- Камчатский край 10
- Приморский край 110
- Амурская область 35
- Магаданская область 35
- Хабаровский край 79
- Сахалинская область 104
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано из стационаров России - 884 305 выздоровевших.