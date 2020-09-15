За сутки в России подтверждено 5529 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5529 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС