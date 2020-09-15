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15.09.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5529 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 5529 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 730
  • 2. Санкт-Петербург 206
  • 3. Ростовская область 165
  • 4. Московская область 151
  • 5. Нижегородская область 139
  • 6. Ставропольский край 134
  • 7. Ульяновская область 128
  • 8. Свердловская область 124
  • 9. Самарская область 122
  • 10. Кемеровская область 115
  • 11. Воронежская область 112
  • 12. Саратовская область 109
  • 13. Красноярский край 101
  • 14. Оренбургская область 100
  • 15. Волгоградская область 97
  • 16. Пензенская область 95
  • 17. Краснодарский край 94
  • 18. Архангельская область 88
  • 19. Республика Дагестан 83
  • 20. Ханты-Мансийский АО 83
  • 21. Республика Крым 75
  • 22. Республика Калмыкия 73
  • 23. Иркутская область 73
  • 24. Мурманская область 72
  • 25. Челябинская область 71
  • 26. Приморский край 68
  • 27. Забайкальский край 66
  • 28. Хабаровский край 66
  • 29. Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 30. Удмуртская Республика 65
  • 31. Республика Саха (Якутия) 65
  • 32. Кировская область 63
  • 33. Алтайский край 63
  • 34. Пермский край 61
  • 35. Ямало-Ненецкий АО 61
  • 36. Новосибирская область 59
  • 37. Томская область 58
  • 38. Орловская область 51
  • 39. Республика Коми 51
  • 40. Астраханская область 51
  • 41. Тюменская область 51
  • 42. Республика Ингушетия 48
  • 43. Республика Бурятия 48
  • 44. Белгородская область 46
  • 45. Брянская область 46
  • 46. Вологодская область 44
  • 47. Омская область 44
  • 48. Ярославская область 42
  • 49. Кабардино-Балкарская Республика 42
  • 50. Ивановская область 41
  • 51. Ленинградская область 38
  • 52. Калининградская область 35
  • 53. Сахалинская область 35
  • 54. Липецкая область 33
  • 55. Владимирская область 32
  • 56. Тульская область 32
  • 57. Магаданская область 32
  • 58. Республика Северная Осетия 31
  • 59. Республика Башкортостан 31
  • 60. Республика Тыва 31
  • 61. Калужская область 30
  • 62. Рязанская область 30
  • 63. Республика Мордовия 30
  • 64. Курская область 29
  • 65. Тамбовская область 29
  • 66. Республика Хакасия 29
  • 67. Новгородская область 27
  • 68. Тверская область 26
  • 69. Амурская область 26
  • 70. Чувашская Республика 25
  • 71. Курганская область 25
  • 72. Камчатский край 23
  • 73. Республика Марий Эл 22
  • 74. Республика Татарстан 22
  • 75. Республика Алтай 21
  • 76. Республика Адыгея 20
  • 77. г. Севастополь 19
  • 78. Костромская область 16
  • 79. Псковская область 14
  • 80. Смоленская область 9
  • 81. Республика Карелия 8
  • 82. Еврейская АО 8
  • 83. Чеченская Республика 5
  • 84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 1 073 849 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • Ненецкий автономный округ 0%
  • Смоленская область 0,1%
  • Московская область, Республика Карелия, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 3
  • Курская область 1
  • Московская область 6
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 1
  • Москва 13
  • Калининградская область 3
  • Ленинградская область 3
  • Санкт-Петербург 26
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 7
  • Республика Дагестан 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 1
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 4
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 1
  • Омская область 6
  • Томская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Камчатский край 4
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период в России умерли 18 785 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 5 605 выздоровевших
  • Белгородская область 41
  • Брянская область 10
  • Владимирская область 21
  • Воронежская область 98
  • Ивановская область 46
  • Калужская область 16
  • Костромская область 42
  • Курская область 25
  • Липецкая область 19
  • Московская область 177
  • Орловская область 42
  • Рязанская область 25
  • Смоленская область 4
  • Тамбовская область 9
  • Тверская область 7
  • Тульская область 38
  • Ярославская область 67
  • Москва 1086
  • Республика Карелия 27
  • Республика Коми 53
  • Архангельская область 40
  • Вологодская область 50
  • Калининградская область 39
  • Ленинградская область 25
  • Мурманская область 132
  • Новгородская область 15
  • Псковская область 52
  • Санкт-Петербург 104
  • Республика Адыгея 20
  • Республика Калмыкия 67
  • Республика Крым 56
  • Краснодарский край 58
  • Астраханская область 24
  • Волгоградская область 148
  • Ростовская область 89
  • Севастополь 8
  • Республика Дагестан 67
  • Республика Ингушетия 37
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 11
  • Чеченская Республика 20
  • Ставропольский край 114
  • Республика Башкортостан 72
  • Республика Марий Эл 12
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Татарстан 18
  • Удмуртская Республика 57
  • Республика Чувашия 38
  • Пермский край 42
  • Кировская область 59
  • Нижегородская область 87
  • Оренбургская область 133
  • Пензенская область 35
  • Самарская область 92
  • Саратовская область 130
  • Ульяновская область 108
  • Курганская область 15
  • Свердловская область 58
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский автономный округ 92
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 27
  • Республика Тыва 23
  • Республика Хакасия 16
  • Алтайский край 78
  • Красноярский край 89
  • Иркутская область 204
  • Кемеровская область 161
  • Новосибирская область 59
  • Омская область 101
  • Томская область 20
  • Республика Бурятия 78
  • Республика Саха (Якутия) 40
  • Забайкальский край 33
  • Камчатский край 10
  • Приморский край 110
  • Амурская область 35
  • Магаданская область 35
  • Хабаровский край 79
  • Сахалинская область 104
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано из стационаров России - 884 305 выздоровевших.

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