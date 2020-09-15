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15.09.2020 10:04
Рубрика: Общество

Жители ЕАО будут ходить в масках до конца года

Текст: Дина Непомнящая

В постановление правительства Еврейской автономной области об ограничительных мероприятия по COVID-19 внесли изменения. Согласно им, масочный режим, который действует в регионе с апреля, не отменится до 31 декабря.

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Как сообщает РИА Новости, вплоть до Нового года жители автономии должны будут носить маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, автобусах и других общественных местах. На улице снимать маску можно.

Прочие ограничения, призванные не допустить распространения коронавирусной инфекции, пока продлили до 28 сентября. Среди них требование оставаться в самоизоляции пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, запрет на личные приемы граждан членами правительства области, главой региона и руководителями органов исполнительной власти.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Пандемия коронавируса COVID-19

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