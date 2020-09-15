Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной. В этот момент в него врезалась машина, которая перестраивалась из правой полосы. За рулем находилась девушка.

Спортсмен в ДТП не пострадал.

К слову, в казанский "Рубин" 21-летний форвард Иван Игнатьев перешел из ФК "Краснодар" в 2019 году. Игрок подписал контракт с клубом до 2024 года.