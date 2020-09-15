Японский бизнес обустраивается в Ульяновской области

Ульяновский губернатор Сергей Морозов принял участие в форуме "Российско-японское сотрудничество: новые вызовы, новая реальность", который состоялся в региональном центре.

Мероприятие прошло в режиме онлайн, в нем приняло участие более 250 человек: эксперты из японских и российских промышленных компаний, бизнес-ассоциаций, федеральных институтов развития и профильных министерств. Главными темами обсуждения стали текущие проекты и перспективы сотрудничества между двумя странами в условиях новой экономической ситуации.

Открывая форум, Сергей Морозов отметил, что несмотря на пандемию, сотрудничество между Ульяновской областью и Японией не прекращается.

"Последние годы мы отмечаем устойчивое развитие эффективного партнерства между нашим регионом и страной восходящего солнца. Более десяти японских компаний разместили свои производства в Ульяновской области, что позволило привлечь почти миллиард долларов прямых инвестиций в экономику и создать более тысячи рабочих мест. Среди них компании "Исузу", "Бриджстоун" и "Мицубиси", "ДМГ МОРИ", "Таката". Заинтересованность и высокая активность японского бизнеса, интенсивное развитие двухсторонних партнёрских связей позволило нам глубоко интегрировать регион в международные цепочки создания добавленной стоимости. Пандемия внесла коррективы в наши встречи, но я уверен, что в новом формате они будут ещё продуктивнее", - сказал ульяновский губернатор.

Также к участникам форума обратился Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Он отметил большой вклад Ульяновской области в развитие российско-японских отношений.

"Я присутствовал на открытии завода "Бриджстоун" в Ульяновске в 2017 году и спросил у руководства компании, почему выбрали именно Ульяновскую область. Они выбирали из 40 российских городов, Ульяновск привлек удобной логистикой, высококвалифицированными кадрами, бытовой средой, но это есть и в других регионах. Решающим фактором стала ориентированность власти на инвестора, активность губернатора Сергея Морозова и качественная административная поддержка команды развития", - отметил Тоёхиса Кодзуки.

Также участников приветствовал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Он отметил, что форум проходит в рамках Года мероприятий российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, меморандум о продлении которого был подписан в июне 2019 года между министерством экономического развития России и министерством иностранных дел Японии. Одной из важнейших задач, на решение которой нацелен форум, стала активизация экономического взаимодействия между российскими регионами и японскими префектурами. В ходе мероприятия была продемонстрирована высокая заинтересованность Ульяновской области в дальнейшем развитии взаимоотношений с японскими компаниями, привлечении прямых инвестиций и локализации на территории региона новых предприятий.

"Ульяновская область - один из лидеров среди регионов страны по количеству успешно реализованных инвестиционных проектов японских компаний. У нас налажены давние партнерские отношения с несколькими префектурами Японии, мы активно взаимодействуем с ведущими бизнес-ассоциациями, такими как "Кейданрен", ДЖЕТРО и РОТОБО. Это помогает понимать приоритеты японского бизнеса и их запросы в России. Японские компании представляют значительный интерес для ульяновского бизнеса, прежде всего, за счет высокого уровня цифровых и технологических достижений, а также наличия свободного капитала для инвестирования в создание совместных предприятий. Об этом в ходе недавнего опроса заявили 80% опрошенных ульяновских предпринимателей", - рассказал генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.

Руководитель института развития также выделил перспективные отрасли для локализации японских компаний. Сегодня это производство автомобилей и компонентов для них, потребительских товаров и медицинской продукции, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, а также производство компонентов для возобновляемой энергетики.