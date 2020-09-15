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15.09.2020 11:18

"РТ Лайн" призывает присоединиться к Всемирному дню без автомобиля

22 сентября 2020 года пройдет ежегодная акция "Всемирный день без автомобиля", в рамках которой всем автовладельцам рекомендуют отказаться от личного транспортного средства и использовать в качестве альтернативы общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки.
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн" Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн"

Понимая, что отказаться от автомобиля даже на один день бывает достаточно сложно, компания "РТ Лайн" проводит акцию для стимулирования автовладельцев и призывает отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

22 сентября на автобусных маршрутах №1, 4, 14, 32 и 67 всех пассажиров, предъявивших кондуктору водительское удостоверение, ждет сладкий подарок в виде фирменного шоколада "РТ Лайн". Важнейшей задачей проведения Всемирного дня без автомобиля является привлечение внимания к экологической ситуации. Половина автобусного парка "РТ Лайн" работает на компрированном природном газе, который является экологически чистым видом топлива.

Поэтому у автомобилистов появится возможность совершить поездку на экологичных и комфортных автобусах, а также оценить их функциональность.

"На сегодняшний день сохранение экологии является одной из самых значимых проблем во всем мире. Призываем всех автомобилистов Пермского края внести свой вклад в охрану окружающей среды и принять участие во Всемирном дне без автомобиля. В преддверии акции компания "РТ Лайн" готовится к увеличению пассажиропотока и проводит дополнительные инструктажи для сотрудников", - сообщает руководство "РТ Лайн".

Справка "РГ"

"РТ Лайн" входит в холдинг "Ресурс Групп", специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году. Сегодня "Ресурс Групп" управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ. Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка, клиентами холдинга являются такие компании как ОАО "РЖД", Группа "НЛМК", ПАО "Интер РАО", ПАО "ФосАгро", АО "ОХК "Уралхим" и др.

+7 (342) 248-00-51, +7 (495) 150-88-41.

www.rt-line24.ru press@rt-line24.ru.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой ООО "РТ Лайн"

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