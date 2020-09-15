Стартовал проект "Менделеевские классы"

Специалистов-химиков теперь будут готовить с классной скамьи: в школах пяти российских регионов стартовал федеральный проект "Менделеевские классы". Восьмиклассники Удмуртской Республики, Иркутской, Кировской, Курганской и Саратовской областей будут углубленно изучать химию и математику, заниматься исследованиями по методикам, разработанным под руководством крупнейшего профильного вуза страны - Российского химико-технологического университета им. Менделеева.

- Школьники входят в проект в 8-м классе, когда начинают знакомиться с основами химии, и остаются в нем до окончания школы, - рассказал "РГ" проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Менделеева Игорь Еремин. - Пять регионов - только начало. Уже готовы подключиться другие.

Главное отличие "менделеевских классов" - упор на практические занятия в лабораториях. Фото: Сергей Куксин

Выстраивается по-настоящему всероссийский проект. Принято решение о присуждении до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении выпускников "Менделеевских классов" в РХТУ. Кроме того, прорабатывается возможность проведения выпускных экзаменов с последующим присвоением квалификации "химик-лаборант", что даст детям рабочую профессию сразу по выпуску из школы. Ребята могут участвовать в вебинарах по химии и математике с преподавателями высшей школы. У них появляется по два дополнительных занятия в неделю по химии и математике. Самое главное - упор на практические занятия в лабораториях. Для этого школы получат специальные наборы - так называемые Mendeleev Box (Менделеев бокс). Но у всех ли педагогов достаточно навыков для ведения "менделеевских" уроков? Что, если потребуется "поднять" планку?

Ребята могут участвовать в вебинарах по химии и математике с преподавателями вузов

- Мы готовы и очно, и онлайн поддерживать учителей, - подчеркнул Игорь Еремин. - Используем опыт нашей Международной академии бизнеса Mendeleev, которая обучает десятки тысяч человек в год по программам допобразования, а также опыт вузовской профессуры. Так как "Менделеевские классы" - проект для старшеклассников, мы можем использовать и практику работы со студентами младших курсов университета. Словом, формируется уникальная методика обучения, где есть все необходимое для воспитания школьников нового поколения.