В Башкирии у 67 учителей и учеников подтвердили COVID-19

Коронавирусная инфекция с начала учебного года подтвердилась у 67 учителей и учеников Башкирии. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

По его словам, на карантине находятся 853 ученика из 41 школы 14 муниципалитетов. Также на карантине отдельные группы ряда детских садов.

Среди студентов и преподавателей колледжей и техникумов республики нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, отметил Айбулат Хажин.

Глава РБ Радий Хабиров отметил, что иллюзий у чиновников быть не должно. По его мнению, число заражения среди детей незначительное, а значит, волну COVID-19 в республике пока сдерживают.