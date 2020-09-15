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15.09.2020 15:58
Рубрика: Власть

В Мордовии наградили лучших экспортеров

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовии в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" состоялся традиционный конкурс "Экспортер года РМ". Конкурсная комиссия во главе с вице-премьером правительства РМ - министром промышленности, науки и новых технологий Александром Седовым назвала победителей по итогам 2019 года.
Фото: Центр поддержки экспорта РМ Фото: Центр поддержки экспорта РМ
Фото: Центр поддержки экспорта РМ

Конкурс проводился в номинациях: "Прорыв года", "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" и "Трейдер года".

В число победителей вошли 12 малых и средних предприятий, успешно реализующих продукцию за пределами России. Так, лидерами в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" признаны компании "Оптикэнерго", ТЗК "Лисма" и "ЭМ-Пласт".

Фото: Корпорация развития РМ
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Лучшими экспортерами в сфере АПК стали предприятия "ЭКО Халял", "Карпай" и "Гри-Мак". А в тройку самых успешных трейдеров вошли торговые компании "ГК Реноме", "Битроник" и "Люмэкс".

Что касается номинации "Прорыв года", то здесь победа досталась компаниям "Торговый дом "ССТ", "ВЦМ" и "Рузово".

Кроме того, по инициативе республиканского минпромнауки были подведены итоги аналогичного конкурса среди крупных предприятий-экспортеров. Здесь награды получили 9 компаний.

Победителями в номинации "Лучшее предприятие - экспортер с высокой долей экспортных поставок" стали "Плайтерра", "Мордоввторсырье" и "Хелиос-Ресурс". В номинации "Лучшее предприятие - экспортер с самой обширной географией экспорта" лидерство обеспечили "Электровыпрямитель", "Плайтерра" и "Лисма". А "Прорывом года" признаны компании "Дормаш", "Станкостроитель" и "Медоборудование".

Справка "РГ"

Организатор конкурса "Экспортер года РМ" - Центр поддержки экспорта Республики Мордовия при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и республиканского министерства промышленности, науки и новых технологий.

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