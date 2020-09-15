В Перми прошли финальные соревнования детского турнира "Золотая шайба"

В эти дни в Перми проходит суперфинал знаменитого турнира "Золотая шайба" для 10 и 11-летних хоккеистов. Обладатель главного трофея, Кубка имени Анатолия Тарасова, определится уже 16 сентября.

Владислав Третьяк был признан лучшим хоккеистом ХХ века по версии Международной федерации хоккея. Но свои первые шаги к славе легендарный вратарь, как и многие мальчишки, делал в "коробке" во дворе. Фото: Александр Корольков/РГ

На самом деле лучших в этой возрастной группе предполагалось выявить еще в марте в Сочи, куда должны были съехаться 64 команды-победительницы в своих регионах. Но, как и во всем мировом спорте, в ход вещей вмешался коронавирус. Из-за пандемии восемь команд в Сочи не приехали. И соревнования закончились на том, что в 14 группах были определены лучшие.

В итоге организаторы изменили формат турнира так, чтобы за Кубок Тарасова смогли побороться и те, кого в Сочи не было. Так и появился нынешний Суперфинал. А провести его вызвался Пермский край.

"Федерация хоккея Пермского края стала одной из первых, кто поддержал идею Суперфинала, поскольку все команды прошли серьезный отборочный путь, - отмечал президент краевой хоккейной федерации Алексей Чикунов. - Пандемия вмешалась в соревновательные планы, но дети в этом не виноваты. Их мечты о финале должны сбыться".

Всего в Пермь приехали 24 команды. Соревнования проходили в два приема. Сначала те восемь, что отсутствовали в Сочи, разыграли две вакантные путевки в Суперфинал. Одна из них, кстати, досталась "Легенде" из Пермского края. Затем настала очередь решающих баталий. 16 команд были поделены на четыре группы. По две лучших из каждой вышли в четвертьфинальную стадию.

Ну а начался Суперфинал с большого и очень яркого хоккейного праздника. На открытие турнира приехала целая россыпь олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И не просто чтобы поприсутствовать на церемонии открытия, а еще и сыграть за сборную легенд против "Губернии", собранной из звезд прикамского хоккея.

О том, какое значение турнир имеет для Пермского края, говорит тот факт, что символическое вбрасывание шайбы в Универсальном спортивном дворце "Молот" произвел врио главы региона Дмитрий Манохин, пообещавший Прикамью хоккейный прорыв уже в ближайшие три-четыре года. Что ж, с таким серьезным отношением к хоккею пермского руководства прогноз кажется вполне реальным.

Ну а сам матч, который предваряло лазерное шоу, получился под стать празднику, увлекательным и драматичным. В результативной встрече легенды оказались сильнее - 10:8.

Среди тех, кого ждали в Перми, был и легендарный Владислав Третьяк, ныне возглавляющий Федерацию хоккея России, но из-за занятости принять приглашение Владислав Александрович не смог. Зато с удовольствием ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты" о турнире.

Владислав Александрович, что вообще значит "Золотая шайба" для отечественного хоккея?

Владислав Третьяк: Турнир невероятно важен для развития в хоккея в стране. Ведь многие наши звезды делали первые шаги именно с "коробки" во дворе: Капустин, Рагулин, Фетисов и многие другие, да и я сам. Сейчас погода нас немного подводит и уже нет возможности, как раньше, проводить соревнования на открытом воздухе. Поэтому "Золотая шайба" постепенно переходит под крышу. Четыреста мальчишек из разных регионов съехались, чтобы показать, на что они способны. Надеюсь, они и поиграли и посмотрели хороший хоккей.

Победители турнира ведь изначально должны были определиться еще в апреле в Сочи, но коронавирус внес свои коррективы…

Владислав Третьяк: Да так случилось. Но мы не могли оставить мальчишек без "Золотой шайбы". Пермь уже второй раз принимает наш турнир. В прошлом году там проходил турнир для возрастной категории 13-14 лет, и получилось отлично. Хотелось бы поблагодарить президента Федерации хоккея Пермского края Алексея Чикунова, руководство региона за теплое отношение и готовность нам помочь. Вообще, мы хотим, чтобы хоккей развивался в каждом регионе. У Пермского края мы видим желание и ресурсы делать это, начиная с детского уровня. В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с федерацией края по воспитанию молодых хоккеистов. Пермь всегда была хоккейным регионом. Здесь любят игру. И сейчас это особенно ощутимо, когда строятся новые арены, открываются крытые и открытые ледовые площадки, проводятся турниры.

Каково в целом положение дел в нынешнем детско-юношеском хоккее в России?

Владислав Третьяк: Развитие детского хоккея имеет огромное значение для нас. Мы провели огромную научно-аналитическую работу, которая уже приносит свои плоды. Совсем по-другому работают школы, запущена "Красная машина", национальная программа подготовки хоккеистов для детского и юношеского хоккея. ФХР постоянно организует семинары, наши проводят встречи. Мы много работаем с молодыми хоккеистами, командами в регионах. Помимо "Золотой шайбы" проводится огромное число турниров. Делается очень многое, чтобы молодое поколение подрастало. И мы видим результаты: ребята побеждают на юниорских и молодежных международных турнирах.

Кстати

Турнир "Золотая шайба" берет свое начало с 1964 года, когда 8 сентября со страниц газеты "Пионерская правда" прозвучал призыв, вынесенный в заголовок: "На старт, друзья, "Золотая шайба зовет". В том же году прошли дебютные соревнования с участием 57 команд. Первым председателем турнира стал знаменитый тренер Анатолий Тарасов.

Изначально "Золотая шайба" разыгрывалась в одной возрастной категории. Сейчас их три. Турнир проходит в четыре этапа. Сначала это первенства районов, городов, затем республиканские, краевые, областные окружные соревнования. Далее городские команды соревнуются по федеральным округам и венчают эту пирамиду всероссийские финальные соревнования.