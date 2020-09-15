В пермской больнице потратили 2,5 млн на несуществующий аппарат ИВЛ

Прокуратура города Березники Пермского края возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи № 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" по государственному контракту медицинской организацией приобретен аппарат искусственной вентиляции легких за 2,5 миллиона рублей. Но, как удалось выяснить в ходе проверки сотрудникам прокуратуры, приобретено оборудование было по подложным документам. При этом на момент прокурорской проверки аппарат ИВЛ в медицинской организации фактически отсутствовал.

Материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании в следственный отдел ОМВД по Березниковскому городскому округу.