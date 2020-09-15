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15.09.2020 10:35
Рубрика: Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о массовом отравлении школьников

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре суд оштрафовал замруководителя муниципального предприятия "Кафе Хлебосол", который допустил массовое отравление детей в школе, на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

Сахалинская прокуратура проверит данные об отравлении в детсаду

Замруководителя предприятия не обеспечил исполнение сотрудниками санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и допустил нарушение этих правил в ноябре 2018 года в школе № 81. Одна из кондитеров ранее перенесла заболевание дизентерии Зонне.

В результате к врачам с признаками инфекции обратились 14 школьников и один взрослый. Шестеро из них были госпитализированы. Учебное заведение закрыли на карантин.

Суд при вынесении приговора учел сразу несколько смягчающих обстоятельств, а также раскаяние и 70-летний возраст замдиректора МП. Ранее предприятие уже удовлетворило иски отравившихся в школе.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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