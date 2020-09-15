В Самарской области бизнес научат работать с инновациями

Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области открывает бесплатную практико-ориентированную программу "Школа чемпионов" для представителей среднего и крупного бизнеса.

Участники программы научатся внедрять инструменты цифровой трансформации и инструменты открытых инноваций в бизнес - работать с внешними стартапами, мотивировать сотрудников на создание инновационных проектов внутри компании. Представители компаний узнают, как разрабатывать и внедрять новые инновационные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы.

Спикерами программы выступят представители корпораций, организаторы корпоративных акселераторов и представители фондов с опытом внедрения инструментов открытых инноваций и цифровой трансформации. Участники смогут перенять опыт, задать любые вопросы и пообщаться с директором по инновационному развитию ПАО "ОДК-Сатурн" Дмитрием Ивановым, главным инженером Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым, руководителем акселератора МТС Startup Hub Дмитрием Куриным, генеральным директором GVA Замиром Шуховым, директором технопарка "Жигулевская долина" Александром Сергиенко, венчурным партнером YellowRockets в Сан-Франциско Валерией Бертеле и другими экспертами.

- Подобные программы в регионах России ещё не проводились. Венчурные механизмы могут стать хорошим инструментом для поиска новых идей как внутри компании так и извне, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инновации не должны быть просто абстрактными исследованиями, на программе мы будем говорить о том, как считать экономическую эффективность, как увидеть в проекте выгоду для предприятия, даже если сам стартап пока до этого не догадался. Ведь итоговая задача поиска и внедрения новых технологий - оптимизация процессов и экономия, либо новые направления заработка. Чем больше зарабатывают компании региона - тем лучше региону.

С помощью экспертов программы собственники и руководители предприятий и компаний разработают проект корпоративного акселератора или венчурного фонда. Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.

- Мы хотим показать компаниям, как они могут увеличить прибыль за счет инновационных разработок и развития внутреннего предпринимательства. И не просто показать, а дать инструменты, как реализовать эти проекты, - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач. - Корпорациям, особенно тем, что с госучастием, сложнее повернуться в сторону новых разработок. Частные компании более свободны и могут себе позволить эксперименты, быстрые внедрения и пилотные проекты по внедрению технологий, за счет чего увеличивать прибыль и масштабировать бизнес. Кроме того, эта программа - хороший инструмент, чтобы познакомиться с представителями региональной власти и экспертами в венчурной отрасли.

Лучшие проекты выступят на итоговой презентационной сессии перед представителями правительства Самарской области с целью привлечения дополнительных ресурсов и сотрудничества в рамках реализации разработанных корпоративных программ.

Сегодня система поддержки инноваций Самарской области считается одной из наиболее развитых в России. В регионе проводятся мероприятия, нацеленные на активное вовлечение молодежи в науку и инновационную деятельность - образовательные семинары и IT-митапы, практические интенсивы, марафоны генерации идей, стартап-выходные (Startup Weekend) и другие мероприятия, привлекающие активных молодых людей. Власти оказывают поддержку бизнесу на всех этапах - от идеи создания бизнеса до поддержки инвестпроектов после их запуска. Напрямую с инвесторами в режиме "одного окна" работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Комплексная работа министерства экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с федеральными и региональными институтами развития способствует формированию благоприятной среды для запуска стартапов. В регионе создается комплексная инфраструктура для активизации инновационной деятельности, возникновения в регионе новых инновационных бизнесов.

Справка "РГ"

Практико-ориентированная программа "Школа чемпионов" бесплатная, прием заявок продолжается до 20 сентября 2020. Зарегистрироваться можно на сайте Школы чемпионов startupsamara.ru.