В Саратовской области женщина погибла от отравления угарным газом

В Саратовской области отравилась предположительно газом семья из четырех человек, старшая родственница погибла.

Как сообщает региональное управление СК, в поселке Осиновский в Марксовском районе родные вызвали скорую помощь к пострадавшей семье. Медики госпитализировали с признаками отравления 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку, а 86-летней женщине помочь уже не смогли - она погибла.

В кухне квартиры, где проживает семья, находится газовая колонка.

- По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление продуктами горения, - уточнили в пресс-службе ведомства.