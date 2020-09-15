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15.09.2020 07:27
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП с "КамАЗом"

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Фото: Первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
Фото: Первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртской Республике

В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП. Авария произошла накануне около 21.37 на 57-м километре автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга", около деревни Новые Алнаши Алнашского района, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

На трассе столкнулись "КамАЗ" с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyudai.

Смертельные травмы получили водитель автомобиля ВАЗ-2112 и пять его пассажиров. Среди них - трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, студенты сельскохозяйственного техникума.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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