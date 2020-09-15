Валентина Шмакова из Кемерово на себе испытала жизнь в инвалидной коляске. Самое трудное начинается когда выходишь из дома: "Пять-шесть ступенек от подъезда - непреодолимое препятствие", - говорит она.

Сама Валентина возглавляет Кемеровскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов и ситуацию знает не понаслышке. Она считает: "Все, что строится, пока, может, всего процентов на пятьдесят соответствует нормам. Благо, хоть мнение инвалидов чаще стало учитываться".

Но признается, в последнее время в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городах началась действительно создаваться комфортная среда и инвалидам становится легче. Только в 2020 году более 1300 объектов будут доступны для маломобильных групп населения, но этого мало.

- Мы же каждый сантиметр неровности, каждую яму, любую кочку буквально на своей спине чувствуем. Отдельная головная боль бордюры - свыше пяти сантиметров возвышение для многих колясочников уже непреодолимая преграда, - говорит жительница Красноярска Ольга Шикунова.

Она стояла у истоков появления движения общественных инспекторов, которые внимательно следят за работой дорожников. Ольга лично на себе уже не раз проверила, как соблюдаются требования доступной среды. Говорит, что просто устала преодолевать бесконечные преграды по всему городу. И решила начать действовать - пошла по чиновникам и предложила совместно заняться улучшением улиц, сделать их доступными для всех, включая людей на инвалидной коляске.

- Знаете, сейчас строители нас внимательно слушают, стараются учесть все замечания, - делится Ольга. - Еще три года назад было совсем иначе. Часто просто отмахивались: мол, не положено по проекту.

Сейчас с подрядчиками общественные инспекторы разговаривают на одном языке. Даже в пандемию инвалиды повышали квалификацию, слушали вебинары по нормам и требованиям именно общественной проверки благоустройства, строительства, ремонта. "Так что теперь мы знаем правильную толщину асфальта, при какой температуре укладывать нужно покрытие, как бордюр ставится", - смеется Ольга Шикунова.

Сейчас большая стройка развернулась на улице Судостроительная. Дорожники приводят в порядок одну из важнейших транспортных артерий правобережья Красноярска. И тут не обошлось без активистов: они деловито изучают, как установлены бордюры, насколько удобен заезд на автобусной остановке, правильно ли стоит тактильная плитка. Важны все нюансы.

Проблемы с доступной средой для инвалидов отмечали и в Кемерово. Мэру города Илье Середюку один из интернет-пользователей даже предложил прокатиться по городу в коляске, чтобы лично проверить доступность уличной среды. Градоначальник на эксперимент пока не решился, но назвал его хорошей идеей.

Областной центр до последнего времени развивался без учета потребностей маломобильных граждан. В результате любая прогулка по городу напоминала преодоление полосы препятствий.

Сейчас дорожники занижают бортовой камень на подходах к проезжей части и тротуарам. Это важное условие. И оно соблюдается, в том числе при капремонте кемеровского проспекта Шахтеров - главной транзитной магистрали. Проспект впервые решили привести в порядок за один сезон полностью - от улицы Нахимова до улицы Ракитянского. Качество нового пути местные жители уже оценили. "Теперь-то уж точно смогу гулять, ходить за хлебом", - отмечает 83-летняя Александра Попова, инвалид 3-й группы.

За 2020 год в Кемерово обновят 26 пешеходных участков, причем шесть из них сделают сверх плана.

В 2020 году более 1300 объектов в регионах будут доступны для маломобильных групп населения

В столице Югры - Ханты-Мансийске общественники буквально под лупой проверяют доступность дорог для маломобильных людей. Недавно в очередной приемке приняли участие представители регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры "Преображение". "Мы проехали на коляске, - говорит Владимир Арич, эксперт движения, - чтобы убедиться: все ли сделано хорошо, не возникнет ли проблем у инвалидов".

По результатам приемки выявляют недочеты. "Дорожники учитывают все наши замечания и тут же исправляют, - заявляет Владимир Арич. - Здорово, что нас приглашают на приемку, ведь когда-то дорожники и не задумывались, а каково будет инвалидам перемещаться по городу".