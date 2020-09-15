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15.09.2020 05:00
Рубрика: Общество

Главврач рассказала о тяжелых последствиях COVID-19 и как их избежать

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Готовых программ реабилитации после COVID-19 пока нет, сообщили "Российской газете" в иркутской больнице №8. Она стала первым в регионе медучреждением, решившимся на эксперимент. Не только разработать такую программу, но и начать помогать восстанавливаться переболевшим коронавирусом. Корреспондент "Российской газеты" прошла оздоровительным маршрутом.
Фото: Кирилл Шипицин Фото: Кирилл Шипицин
Фото: Кирилл Шипицин

Может развиться фиброз легких

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Врач рассказала, когда должна начинаться реабилитация после COVID-19

По данным на начало сентября, в области выявлено более 992 инфицированных. "Почти 800 человек выздоровели, большинству из них необходимо дальнейшее восстановительное лечение, - начала рассказ о программе реабилитации главный врач Жанна Есева. - Люди жалуются на непроходящую одышку, слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение при малейшей физической нагрузке".

Эти симптомы, пояснила главврач, связаны с поражением легочной ткани. Если не заняться серьезно своим здоровьем, то вполне может развиться фиброз легких. Последствия тяжелые, вплоть до инвалидности. А предупредить осложнения легче и дешевле, чем потом разбираться с "хроникой".

Программу реабилитации составляли не "на коленке", а на основании рекомендаций Минздрава России и ВОЗ, при поддержке специалистов Иркутской медицинской академии последипломного образования. И уже в июле, на пике эпидемии, у врачей "восьмерки" появилась "Программа диспансерного наблюдения и комплекса реабилитационных мероприятий для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию". Так она официально называется. А для реализации программы оптимизировали работу отделения Центра здоровья, физиотерапии и реабилитации.

Маршрут здоровья

- Программа стартовала в августе, и начали мы, вооружившись телефонными трубками, - вспоминает научный руководитель разработки, заместитель главного врача по поликлинической работе Евгения Бабанская. - Со всеми, кто переболел, провели просветительскую работу: рассказали о грозных последствиях коронавируса, расспросили о самочувствии, пригласили пройти реабилитацию.

Позвонили каждому, никого не пропустили! Самый частый вопрос: "Сколько стоит?". Да нисколько! Все реабилитационные мероприятия осуществляются в рамках госгарантий, по полисам ОМС.

Параллельно обновили сайт больницы - там все инструкции, комплексы упражнений, информация по программе. "Сейчас сто человек на реабилитации, - сообщает Евгения Бабанская. - Одни заканчивают, зовем следующих. Маршрут обкатан. Добро пожаловать!".

В начале пути каждого встречает врач-терапевт Надежда Пономаренко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Выписку из стационара или амбулаторную карту сначала изучаю, - перечисляет она последовательность действий. - Потом вместе с пациентом заполняем чек-лист диспансерного наблюдения. Кроме основных сведений, особое внимание к сопутствующим заболеваниям и текущей симптоматике. Все-все жалобы записываем, будь то одышка, слабость, нарушения сна и так далее. Выдаю направления на лабораторные исследования. И когда анализы будут готовы, отправляю в отделение реабилитации.

Магнитом по ковиду

Следующий боец на реабилитационном фронте - врач-физиотерапевт Людмила Грицких.

- Методы физиотерапии проверены временем и практически не имеют противопоказаний, - рассказывает она. - Смотрите, как действует на пораженный участок легких магнитотерапия: вот эти магниты клеткам дают энергетический заряд и помогают им восстанавливаться. Также и электрофорез назначаем, и лазер, и другие процедуры. Все четко, по минутам. Наша заведующая физиотерапевтическим отделением Светлана Сизых составила инструкцию специально для этой программы.

У двери физиокабинета дожидается своей очереди военный пенсионер Виктор Лысенко.

- Я уже девятый день на реабилитации, - докладывает он. - Заболевание перенес в легкой степени, всего девять процентов поражения легких, а после выписки и двадцати шагов не мог пройти - слабость страшная, мокрый весь. Прошел курс массажа, сейчас вот магниты, на физкультуру хожу. На свой 4-й этаж поднимаюсь уже без передышек. Скоро на мне пахать можно будет!

- Мы здесь, как на курорте, - подхватывает Мария Степанова, которая только вышла из кабинета. - Столько процедур полезных, массажисты прекрасные, такое внимание к нам и все это бесплатно. Лечись - не ленись!

Борг в помощь

Лечебная физкультура - дело серьезное, здесь главное - правильно рассчитать нагрузку для каждого пациента. Занимается этим заведующая отделением, врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, уважаемый всеми ветеран больницы Нина Сивун.

- Сначала я проверяю физические возможности пациента, толерантность к нагрузкам по шкале Борга. Это классический инструмент диагностики в лечебной физкультуре, - поясняет она. - Потом каждому расписываю комплекс необходимых упражнений, количество подходов.
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По словам Нины Сивун, наращивать нагрузку нужно постепенно. Даже если до болезни человек не знал, что такое одышка и мог легко бегать по лестницам, после коронавируса могут оказаться непосильными даже три минуты эллипсоиде. Что и было нам продемонстрировано.

- А давайте-ка мы вас проверим на тренажере, - обратилась врач к моей коллеге, которая в июле переболела COVID-19.

Входной контроль показал прекрасные результаты: ЧСС- 79, АД - 120/80, сатурация - 99%.

- Идем шесть минут, - командует Нина Федоровна, забравшись на такой же тренажер, стоящий рядом. - Не торопись, постарайся шагать в том же ритме, что и я. Коллега начинает с улыбкой, но уже на второй минуте видно, что "ходьба по ступенькам" дается ей нелегко. На третьей минуте эксперимент приходится досрочно завершить.

Замеры отражают состояние: пульс подскочил до 90 ударов, насыщение крови кислородом, наоборот, упало на несколько пунктов.

- Ну вот, видишь, уже есть показания к дозированной нагрузке, - констатирует Нина Федоровна. - Надо и анализы посмотреть, и чек-лист изучить внимательно. А потом и в зал ЛФК можно.

Жужжим как можно дольше

Из зала лечебной физкультуры раздается "хоровое пение" под руководством инструктора: "Вдох, а теперь выдох со звуком - м-м-м-м-м. Руки опустили, а теперь вдоооох и выдох ж-ж-ж-ж-ж. Жужжим как можно дольше. Молодцы!".

Фото: Juan A. Pérez-Bermejo et al. / biorXiv.org
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В зале на стульях несколько человек, держа спину прямо и вытянув широко разведенные руки с гимнастическими палками, возвращают былой объем легких. Комплекс дыхательной гимнастики составила врач-реабилитолог высшей категории Людмила Мирошниченко. Кстати, этот комплекс доступен на сайте больницы, оттуда каждый желающий может взять на вооружение несколько упражнений.

- Да вот самое простое упражнение, выполнять которое можно между делом, - советует Людмила Петровна. - Диафрагмальное дыхание: глубоко не спеша вдыхаем и надуваем живот, а потом медленно выдыхаем, а живот одновременно втягиваем. Пять-десять повторов и будто отдохнули, организм кислородом насытился, и пресс заодно подкачать можно.

- Дыхательной гимнастикой надо начинать заниматься еще на стадии болезни, - считает Нина Федоровна Сивун. - Есть данные, что даже при тяжелом степени течении болезни простейшие дыхательные упражнения повысить уровень насыщения крови кислородом. Значит, надо методики лечения COVID-19 пересматривать и дополнять.

Главное - настрой

Обращаем внимание, что большинство проходящих реабилитацию - пенсионеры. А что же молодежь и люди среднего возраста? Перенесли болезнь без последствий, или считают реабилитацию "лишней"?

- Люди старшего поколения болели, в целом, тяжелее, и последствия перенесенной инфекции у них более тяжелые, - объясняет Евгения Бабанская. - И они, действительно, нуждаются в реабилитации больше остальных. Что касается молодежи и среднего возраста - далеко не все могут отпроситься с работы для того, чтобы заняться восстановлением здоровья. Но программа будет работать не месяц и не два, полагаю, что те, кому это действительно нужно, дойдут до поликлиники.

Так что команда, объединившая физиотерапевтов, врачей ЛФК, массажистов и реабилитологов, готова работать, сколько потребуется. Недавно, кстати, в нее вошел психолог. И оказался очень востребован.

- Снижение настроения, депрессивные состояния, страхи - спутники любой болезни, - отмечает Евгения Бабанская. - В случае коронавирусной инфекции - тем более. Вспомните, какой у нас был эмоциональный фон весной и в начале лета? От полного отрицания до паники. Это без последствий не проходит. Правильному отношению к факту заболевания и принятию его последствий учит психолог. И, конечно, настраивает на полное восстановление.

… На крыльце поликлинике наш знакомый Виктор Петрович, на котором "пахать можно", громко кричит в трубку: "Как - что мне там делать? Картошку копать!". И нам: "Еду на дачу! Что летом не смог - сейчас доделаю!".

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