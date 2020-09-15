Игорь Кобзев намерен продолжить поступательное развитие Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал результаты выборов губернатора в регионе. Напомним, Игорь Кобзев получил поддержку 60,5 процентов проголосовавших избирателей. По его мнению, люди увидели и оценили проделанную за предыдущие девять месяцев работу, им было на что опираться в своем выборе.

Он поблагодарил оказавших ему доверие сибиряков и заверил, что область продолжит взятый им курс на поступательное развитие.

- Для меня очень важно, чтобы все в области было стабильно, чтобы она развивалась с участием всех заинтересованных крупных компаний. Мы набрали хороший темп развития, сдвинулись с мертвой точки. Важна для меня работа на территориях, буду и дальше вести с людьми ее напрямую, выстраивать диалог, поддерживать каналы обратной связи, - пообещал врио губернатора.

Инаугурация Игоря Кобзева на пост губернатора Иркутской области должна состояться 18 сентября. Кроме того, по традиции новоизбранному главе региона предстоит встретиться с президентом РФ.Новое правительство предстоит сформировать в течение следующих трех месяцев. Как отметил Игорь Кобзев, костяк кабинета министров останется прежним. Остальные кандидатуры председатель правительства Константин Зайцев представит на рассмотрение в ближайшее время. Глава региона подчеркнул, что главным критерием отбора будет профессиональная состоятельность кандидатов и их готовность работать на благо области. Он также отметил, что открыт для сотрудничества.

Какими же проблемами новый губернатор намерен заняться в первую очередь? По словам Игоря Кобзева - это экология, дороги и связь. В области несколько сот населенных пунктов у которых нет нормального транспортного сообщения с Иркутском и даже с райцентрами. Более 400 поселений не имеют устойчивой связи.

- Мы должны создать условия для качественной транспортной и телефонной связи со всеми районами, всеми населенными пунктами. Люди, которые живут в таких сложных климатических условиях, имеют право на комфортное проживание, - подчеркнул врио губернатора. Кроме того, новый глава Приангарья намерен уделять внимание социальному строительству - региону нужно больше больниц, школ, детсадов.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"