Игорь Кобзев намерен продолжить поступательное развитие Иркутской области

Новости

Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений 14:06
Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому 14:02
Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран 13:48
Сафронова оставили под стражей до 7 декабря 13:39
Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани 13:35
Экологи попросили не кормить летучих мышей 13:25
Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста 13:24
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ 13:17
В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей 13:15
В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 13:10
Рубрика: Власть

Игорь Кобзев намерен продолжить поступательное развитие Иркутской области

Текст: Екатерина Вострикова
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал результаты выборов губернатора в регионе. Напомним, Игорь Кобзев получил поддержку 60,5 процентов проголосовавших избирателей. По его мнению, люди увидели и оценили проделанную за предыдущие девять месяцев работу, им было на что опираться в своем выборе.
Фото: Правительство Иркутской области Фото: Правительство Иркутской области
Фото: Правительство Иркутской области

Он поблагодарил оказавших ему доверие  сибиряков и заверил,  что область продолжит взятый им курс на поступательное развитие.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутская область намерена вернуть в повестку крупные проекты

- Для меня очень важно, чтобы все в области было стабильно, чтобы она развивалась с участием всех заинтересованных крупных компаний. Мы набрали хороший темп развития, сдвинулись с мертвой точки. Важна для меня работа на территориях, буду и дальше вести с людьми ее напрямую, выстраивать диалог, поддерживать каналы обратной связи, - пообещал врио губернатора.

Инаугурация Игоря Кобзева на пост губернатора Иркутской области должна состояться 18 сентября. Кроме того, по традиции новоизбранному главе региона предстоит встретиться с президентом РФ.Новое правительство предстоит сформировать в течение следующих трех месяцев. Как отметил Игорь Кобзев, костяк кабинета министров останется прежним. Остальные кандидатуры председатель правительства Константин Зайцев представит на рассмотрение в ближайшее время. Глава региона подчеркнул, что главным критерием отбора будет профессиональная состоятельность кандидатов и их готовность работать на благо области. Он также отметил, что открыт для сотрудничества.

Какими же проблемами новый губернатор намерен заняться в первую очередь? По словам Игоря Кобзева - это экология, дороги и связь. В области несколько сот населенных пунктов у которых нет нормального транспортного сообщения с Иркутском и даже с райцентрами. Более 400 поселений не имеют устойчивой связи.

- Мы должны создать условия для качественной транспортной и телефонной связи со всеми  районами, всеми населенными пунктами. Люди, которые живут в таких сложных климатических условиях, имеют право на комфортное проживание, - подчеркнул врио губернатора. Кроме того, новый глава Приангарья намерен уделять внимание социальному строительству - региону нужно больше больниц, школ, детсадов.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток