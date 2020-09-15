На поиски пропавшего в Приангарье мальчика вылетел вертолет МЧС

В Куйтунском районе Иркутской области четвертые сутки идет поисковая операция: спасатели, полицейские, пожарные и добровольцы ищут первоклассника, ушедшего из дома и потерявшегося 12 сентября в поселке Уховский.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, во вторник утром на поиски вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Они должны обследовать с воздуха прилегающий к поселку район.

Накануне ребенка искали более 300 человек. Сегодня к операции привлекаются еще более масштабные силы и средства. Так, дополнительно направлена водолазная группа пожарно-спасательной службы Приангарья: пять специалистов будут обследовать водные объекты, расположенных вблизи поселка.