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15.09.2020 10:39
Рубрика: Происшествия

На поиски пропавшего в Приангарье мальчика вылетел вертолет МЧС

Текст: Дмитрий Лапин

В Куйтунском районе Иркутской области четвертые сутки идет поисковая операция: спасатели, полицейские, пожарные и добровольцы ищут первоклассника, ушедшего из дома и потерявшегося 12 сентября в поселке Уховский.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, во вторник утром на поиски вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Они должны обследовать с воздуха прилегающий к поселку район.

Накануне ребенка искали более 300 человек. Сегодня к операции привлекаются еще более масштабные силы и средства. Так, дополнительно направлена водолазная группа пожарно-спасательной службы Приангарья: пять специалистов будут обследовать водные объекты, расположенных вблизи поселка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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