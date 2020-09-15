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15.09.2020 09:24
Рубрика: Происшествия

Пьяная сибирячка закрыла на балконе годовалую дочь

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Жительница Новосибирска оставила на балконе годовалую девочку, помогать безудержно плачущему ребенку пришлось соседям и спасателям.

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Как рассказали в пресс-службе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на странице в соцсетях, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска, в одном из домов на улице Титова.

Первой ребенка услышала соседка, ее удивило, что плач продолжается довольно долго и никто не может успокоить малыша. Решив проверить, что случилось, она увидела на соседском балконе ребенка, который находился там один, дверь в квартиру была плотно закрыта. При этом за окном было около 15 градусов тепла.

Женщина сумела попасть в соседний подъезд, однако достучаться до жильцов нужной квартиры ей не удалось. Тогда она вызвала спасателей. Экипаж приехал через несколько минут, поднявшись на балкон второго этажа, специалисты МАСС обнаружили, что годовалый ребенок действительно заперт на балконе. Они вскрыли дверь и завели девочку в квартиру.

Там они обнаружили бабушку и мать ребенка. Последняя была в сильном алкогольном опьянении, разбудить ее удалось не сразу. Вскоре на место прибыли сотрудники отдела полиции, которым в итоге передали девочку.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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