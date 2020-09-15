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15.09.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском в лесу нашли тело убитой женщины

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи обратились к гражданам с просьбой о помощи в опознании убитой женщины, тело которой было обнаружено вчера в лесном массиве на окраине Бердска.

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По информации регионального Следственного управления СК РФ, у погибшей славянской внешности есть особые приметы: нижняя вставная челюсть, вставные верхние зубы с железным и золотым окрасом, отсутствие второго пальца на левой ноге. Тело с явными признаками насильственной смерти было найдено в 200 метрах от дома № 15 по улице Садовая поселка Мичуринский.

Причиной гибели женщины, по всей видимости, стала черепно-мозговая травма. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На вид погибшей было 45-55 лет, рост около 160 сантиметров. Была одета в темно-синюю жилетку на замке-молнии, белую кофту, брюки черного цвета. Всех, кому что-либо известно о личности потерпевшей либо об обстоятельствах совершенного преступления, просят сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо "02" (с мобильного 102).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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