Столкнувшиеся грузовики под Красноярском заблокировали федеральную трассу

В Красноярском крае на трассе Р-255 между Ачинском и Боготолом столкнулись два КамАЗа. Из-за аварии дорога была заблокирована.

ДТП произошло около 10:20 по местному времени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного регионального ГИБДД, ехавшие в попутном направлении грузовики - один с зерном, другой с бытовыми отходами - после столкновения опрокинулись и частично заблокировали дорогу. Пострадал водитель зерновоза, он доставлен в больницу.

В первые минуты после аварии зерновоз загорелся, но опасность пожара ликвидировали. На месте работает начальник дорожной полиции Ачинска. Сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры для восстановления движения.