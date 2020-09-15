Ученые определили вид насекомых, атаковавших Красноярск

Насекомые, заполонившие в последние дни Красноярск и его окрестности, называются березовой тлей, сообщили сотрудники красноярского научного Центра Сибирского отделения РАН.

Жители краевого центра уже несколько дней отмечают небывалое нашествие мошки: насекомые плотным ковром покрывают землю, летают в воздухе, набиваются в волосы и органы дыхания горожан, а также атакуют квартиры, стоит лишь приоткрыть окно. Соцсети буквально зашкалило от фотографий и видео, демонстрирующих целые полчища крылатых насекомых.

У многих красноярцев такое нашествие вызвало настоящий испуг. Однако ученые убеждают - насекомые не опасны, бояться нечего.

- Это не златоглазка, как предположили некоторые источники, а березовая тля. Она не опасна для человека и урожая, не питается меховыми изделиями, поэтому беспокоиться не нужно. Нужно просто переждать это биологическое явление. В связи с теплой весной, летом и осенью тли начали активно размножаться. Ориентировочно через пару недель, с первым серьезным похолоданием это закончится, - успокоила горожан кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Леса им. В.Н. Сукачева - Наталья Кириченко.

Ученые добавили, что, несмотря на полную безобидность этого вида тли, дачникам не помешает провести дополнительную обработку участков. Дело в том, что в связи с аномально теплыми условиями повышается активность всех насекомых, поэтому необходимо более внимательно сейчас следить за урожаем и размножением вредителей.