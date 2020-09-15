История Виктора и Айнуры Назаровых еще раз доказала, что настоящим чувствам не страшны никакие испытания и трудности только укрепляют серьезные отношения. Борьба с эпидемией настолько сплотила молодых врачей, что ординаторы, работающие в "ковидном" госпитале в Барнауле, решили пожениться. Свадьбу не стали откладывать до полной победы над коронавирусом. 14 августа Виктор и Айнура расписались, а уже 24 августа вернулись в "красную зону".

Их рабочий день начинается с обязательного ритуала - облачения в спецкостюм, очки и так далее. Виктор помогает молодой жене надеть и закрепить капюшон, Айнура поправляет мужу маску. Даже в этих объемных и непрозрачных "скафандрах" они сразу узнают друг друга среди других медиков. Смеются: Виктор узнает Айнуру по ее выразительным глазам, а она мужа - по уверенной походке.

- Поначалу было тяжело, родные очень переживали за нас, - вспоминает Айнура первые дни в "ковидном" госпитале. - Сейчас, спустя почти три месяца, уже привыкли. В таких непростых условиях помогает то, что мы постоянно вместе, поддерживаем друга друга и дома, и на работе. Здесь, в "красной зоне", очень важен близкий человек, которому можно все рассказать, поделиться бедами и радостями, вместе пережить тяжелые моменты.

Виктор во всем поддерживает молодую супругу. Говорит, что как бы ни было тяжело, но стоит только увидеть родного человека, обнять, поговорить по душам, и все трудности отступают, сразу становится легче. Он уверен, что работа в самом "пекле" инфекционного госпиталя и предложение руки и сердца, которое сделал любимой прямо "на передовой", уж точно запомнятся на всю жизнь.

Конечно, пышную свадьбу с большим числом гостей в разгар эпидемии устроить не удалось. Но в ЗАГСе как положено невеста блистала в белоснежном платье, а жених - в строгом костюме и бабочке. Правда, церемонию пришлось проводить в масках, и пустили на нее только родителей и свидетелей. Зато у ворот Дворца бракосочетаний новоиспеченную семью врачей ждали родственники, друзья и коллеги с цветами и подарками. Приехали поздравить медиков и представители власти. Спикер Алтайского заксобрания Александр Романенко и замминистра здравоохранения края Владимир Лещенко поблагодарили молодоженов за их нелегкий труд. "Как ординаторы, они имели право отказаться от работы в инфекционном госпитале, но не сделали этого и продолжают трудиться в "красной зоне", - подчеркнул глава регионального парламента.

Даже в специальных "скафандрах" молодые супруги безошибочно узнают друг друга. Фото: Андрей Кулябин/"Вести-Алтай"

Свадебное путешествие тоже пришлось отложить до лучших времен. "Но оно обязательно будет, как только победим эпидемию", - уверена молодая пара.

P.S. Ну а в перспективных планах Назаровых стать многодетной семьей: Виктор и Айнура мечтают, что у них будет трое детей.

Даже в специальных "скафандрах" молодые супруги безошибочно узнают друг друга.