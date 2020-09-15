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15.09.2020 09:50
Рубрика: Власть

В Кузбассе вернули режим самоизоляции для пожилых людей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Режим изоляции в домашних условиях для граждан от 65 лет и старше вводится в Кемеровской области.

Согласно очередному постановлению губернатора Сергея Цивилева, изданному с учетом предложения главного государственного санитарного врача по Кузбассу, режим будет действовать с 17 по 30 сентября. И он не распространяется лишь на посещение пенсионерами медицинских организаций, аптек, салонов оптики, магазинов и рынков, а также выходы из дома по бытовым и семейным нуждам.

Фото: ЕРА
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Покидать жилище людям преклонного возраста, помимо экстренных и неотложных случаев, не возбраняется для посещения органов госвласти и местного самоуправления, МФЦ и образовательных организаций.

Кроме того, могут не самоизолироваться руководители и сотрудники предприятий, организаций, учреждений и органов власти, без которых все перечисленные структуры просто не будут функционировать.

Дополнительные меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Кузбассе вводятся на фоне резкого скачка заболеваемости. Так, за последние сутки, как сообщает областной оперативный штаб, в регионе зафиксировано 126 случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество - в Новокузнецке (42), Кемерове (30), а также Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске (по 11). Четверо больных скончались. В инфекционных больницах сейчас лечатся 2014 страдающих коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остается 2016 человек. 148 пациентов на сегодняшний день выписались из лечебных учреждений. А вылечились уже 5847 человек.

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