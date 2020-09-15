В Новосибирской области в реке обнаружили тела двух детей

Тела двух мальчиков семи и восьми лет были найдены в реке Баган на территории села Довольное Новосибирской области. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, тела под мостом в районе улицы Мичурина обнаружил прохожий.

По факту гибели детей следователи проводят проверку. Известно, что они были одни, без присмотра взрослых. Местные жители видели, что мальчики купаются, они играли на реке как минимум в течение часа, но никто не предпринял мер для того, чтобы предупредить их гибель.

На данный момент опрошены очевидцы, родственники мальчиков и школьные педагоги. Точная причина смерти детей будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.