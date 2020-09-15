За помощь в розыске иркутских "Бонни и Клайда" пообещали полмиллиона

Полиция Иркутской области увеличила размер вознаграждения за помощь в поимке сбежавших заключенных - Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Как сообщает ГУ МВД по региону, за содействие в задержании преступников объявлено вознаграждение в сумме до 500 тысяч рублей.

- Средства будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации в период размещения объявления на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области, которая привела к задержанию указанных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер, - говорится в сообщении.

Приметы преступников опубликованы на сайте регионального МВД.

Иркутские "Бонни и Клайд" были осуждены за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия. 7 сентября во время следственного эксперимента в одном из жилых домов Иркутска они сбежали от конвоя. Пока масштабные поиски с привлечением сотрудников полиции, Росгвардии и ГУФСИН результатов не дают. Молодые люди (девушке 24 года, мужчине - 31 год) объявлены в федеральный розыск, ориентировки с их приметами распространяются как в Приангарье, так и в соседних регионах.

ГУ МВД России по Иркутской области напоминает о том, что передать сведения о разыскиваемых можно также по телефону "02" (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по региону 8(3952)21-68-88.