В Кисловодске главу общества глухих обвинили в хищении миллиона рублей

В Кисловодске полицейские обнаружили факт вопиющего мошенничества. Руководителя местной организации, в которой оказывают помощь инвалидам по слуху, заподозрили в присвоении денег, выделенных на услуги членам общества.

- 62-летний житель Кавминвод, пользуясь своим служебным положением, совместно с неустановленными лицами составлял подложные акты об оказании услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу гражданам, которые являются инвалидами по слуху, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По мнению правоохранителей, фактически же никакая работа из этих контрактов не выполнялась. Таким образом подозреваемый смог присвоить больше миллиона рублей. В отношении него завели уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.