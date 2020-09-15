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15.09.2020 18:13
Рубрика: Общество

Без антибиотиков

Лазерная терапия позволяет выращивать здоровых овец
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 206(8260)
На опытной овцеводческой ферме в Шпаковском районе края экспериментируют с новой технологией, благодаря которой здесь добиваются хорошей прибавки в весе и улучшают здоровье животных без антибиотиков, с помощью лазерной терапии.

Этот метод - результат научного исследования студентов Ставропольского государственного аграрного университета. Грант на его разработку они получили в Федеральном агентстве по делам молодежи - всего 650 тысяч рублей. Эксперименты проводят на базе единственного в стране института овцеводства и козоводства, расположенного в крае.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Мы обрабатываем овец низкочастотным лазером в течение полутора минут, что улучшает их иммунную систему. Прибор стимулирует нервные окончания, животные начинают лучше есть и прибавлять в весе. В промышленном производстве аграрии для улучшения иммунитета используют антибиотики, - рассказал студент СтГАУ Алексей Лабынцев.

Но лекарства из организма животного полностью не выводятся и в итоге попадают в организм человека. Лазер, по сути, заменяет и биохимические добавки, и антибиотики.

Низкоинтенсивная лазерная терапия - один из видов физиотерапии, основанный на применении излучения оптического диапазона. Особенность такого светового потока - в наличии одной фиксированной длины волны. Прибор, который используют студенты и ученые из университета, и раньше использовали в ветеринарии. Им лечили мастопатию у крупного рогатого скота. Выпускали его на заводе в Нижнем Новгороде, правда, производство приостановили.

- Мы пользуемся второй модификацией аппарата, сейчас его уже не делают. Наши ученые из института овцеводства и козоводства в определенное время обрабатывали прибором ягнят, и они обладали лучшим иммунитетом, меньше болели и быстрее росли. К моменту убоя каждое обработанное животное весило больше, чем не прошедшее эту процедуру. Прибавка не огромная -около полкилограмма, но если пересчитать на отару овец, то получатся дополнительные сотни килограммов мяса, - рассказала доцент кафедры физики СтГАУ Оксана Копылова.

Фото: iStock
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Экспериментальные исследования проводились на молодняке овец северокавказской мясо-шерстной породы. Ученым удалось выявить область, на которую необходимо воздействовать лазером, - у поджелудочной железы. Биохимические показатели крови исследуемых животных подтвердили, что воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением способствует усилению обменных процессов. Также прибор помог увеличить концентрацию сывороточного белка и альбуминовой фракции. За счет улучшившегося метаболизма выросла и продуктивность.

- Средства гранта идут только на эксперименты, обработку данных и закупку оборудования, - добавила Оксана Копылова. - Теоретически схожее воздействие лазера может быть обнаружено и на других животных.

В будущем ученые планируют попробовать провести испытания на телятах. Если технология сработает и на них, можно будет вести речь о ее массовом внедрении на предприятиях края.

Справка "РГ"

На Ставрополье поголовье овец достигает примерно двух миллионов животных. Край входит в первую тройку регионов страны по их численности. Здесь производят девять процентов российской баранины и 13 процентов шерсти. Если рассматривать весь Северо-Кавказский федеральный округ, то в нем сосредоточено около 40 процентов российского поголовья овец.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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