В Ингушетии местного жителя застрелили на выходе из магазина

В Ингушетии силовики ищут преступников, застреливших местного жителя на пороге магазина. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Убийство произошло в Назрани, погибшему было 50 лет. Стрелявшие находились в автомобиле "ВАЗ 21114" белого цвета.

Есть вероятность, что это убийство имеет отношение к ранее совершенному преступлению в республике. В начале сентября в иномарке были обнаружены тела бывшего сотрудника госнаркоконтроля и жителя сельского поселения Барсуки, которых застрелили неизвестные. Из машины пропала крупная сумма денег.

Якобы, застреленный в Назрани возле магазина мужчина мог быть причастен к двойному убийству, поэтому ему отомстили родственники жертв. На месте работает следственная группа.