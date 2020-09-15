Архангельский ЦБК продолжает модернизацию производства

Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату - одному из крупнейших в России и Европе - исполнилось 80 лет. В юбилейные дни на АЦБК запустили новую выпарную станцию, которая не только принесет экономический эффект, но и позволит снизить выбросы в атмосферу до 65 процентов, а также сократить в два раза потребление воды при производстве картона. Это событие стало символичным: комбинат со столь солидной историей не просто сохраняет достигнутые рубежи - он постоянно движется вперед.

В церемонии открытия станции приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава региона Александр Цыбульский. Они поздравили коллектив комбината с большой датой и оценили его вклад в промышленное развитие страны и области.

- Я очень рад находиться на Архангельском ЦБК, тем более в год юбилея предприятия, - отметил Денис Мантуров. - В эту знаменательную дату мы запускаем новый объект, построенный в рамках приоритетного инвестпроекта, который реализуется на АЦБК с 2008 года. За это время комбинат вложил в его реализацию более 17 миллиардов рублей. Сегодня АЦБК ставит перед собой новые масштабные задачи по переходу на газ, внедрению наилучших доступных технологий для улучшения экологических показателей, хотя комбинат уже является одним из наиболее "зеленых" предприятий, флагманом в этом направлении. Благодарю руководство комбината за работу и поздравляю весь коллектив.

Наиболее отличившимся сотрудникам министр и глава региона вручили ведомственные и областные награды.

- Архангельский ЦБК - это особое предприятие, которое уже стало символом нашей области, да и в целом на промышленной карте государства оно заметно и очень ценится. Наряду с пожеланиями дальнейшего развития и улучшения экономических показателей хотелось бы отметить, что самый ценный актив комбината - это люди, которые здесь работают, - подчеркнул Александр Цыбульский.

Генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев поблагодарил Минпромторг РФ за поддержку в реализации проекта, длившегося 12 лет.

- Запуском новой выпарной станции мы успешно завершили приоритетный инвестпроект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АЦБК". Он стал хорошим примером координации усилий бизнеса, региональных и федеральных властей. Опыт взаимодействия Архангельского ЦБК, правительства региона и Минпромторга России в реализации столь крупных проектов дает нам право надеяться, что новые проекты комбината будут воплощены с использованием более эффективных инструментов и программ господдержки, - отмечает Дмитрий Зылев.

Воздух будет чистым

Выпарная станция Valmet стоимостью 6,5 миллиарда рублей стала кульминацией инвестпроекта. Она предназначена для упаривания дополнительных объемов щелоков с варки полуцеллюлозы. Это инновационный объект, разработанный специалистами комбината совместно с поставщиком. Уникальным является не только само оборудование станции, но и его компоновка в технологическую схему, порядок операций.

Эффект от запуска нового объекта должны почувствовать все жители Новодвинска, где расположен АЦБК, и ближайших территорий. Современная "выпарка" позволит уменьшить выбросы в атмосферу. Для сжигания газов, которые образуются при варке полуцеллюлозы, установлены три жаротрубных котла. И это лишь первый этап на пути удаления запахов. Выбросы из котлов, в свою очередь, будут проходить через газоочистную установку. Степень очистки составит 99,9 процента.

Под знаком модернизации прошли все 20 лет новейшей истории комбината

В рамках инвестпроекта комбинат также успешно провел модернизацию первой картоноделательной машины и реконструкцию второй КДМ, запустил инновационный цех по производству полуцеллюлозы мощностью тысяча тонн в сутки. Его строительство позволило снизить себестоимость продукции за счет перехода на менее дорогостоящую лиственную древесину, не потеряв в качестве и сократив негативное воздействие на окружающую среду. Также проведена реконструкция двух содорегенерационных котлов и возведен угольный котел.

Под знаком модернизации прошли все 20 лет новейшей истории комбината. С 2000-го по 2019 год в нее вложена значительная сумма - 52 миллиарда рублей.

Накануне юбилейного 2020 года Архангельский ЦБК получил национальную отраслевую премию "Лучшая организация целлюлозно-бумажной промышленности в сфере инновационной деятельности и модернизации производства". Эта награда стала очередным признанием достижений АЦБК со стороны профессионального сообщества.

Движение вверх

Без Архангельского ЦБК сегодня невозможно представить российскую целлюлозно-бумажную промышленность. Он входит в пятерку крупнейших производителей целлюлозы, тарного картона и офсетной бумаги в России. По оценкам специалистов, в картонном производстве северному предприятию и вовсе нет равных. Каждая шестая тетрадь в стране производится на АЦБК.?Причем это та самая знаменитая "зеленая тетрадка", выпускаемая с 1963 года, с которой учились несколько поколений. Но качество тетрадей, конечно же, с тех пор сильно выросло.

Продукция АЦБК широко известна на внутреннем рынке, а также идет на экспорт в 75 стран мира. Она не раз побеждала на конкурсах качества, входила в число лучших товаров России. О значении комбината для экономики страны говорит тот факт, что он включен в перечень системообразующих предприятий РФ.

"Зеленая точка" и добро в "4 Д"

Сегодня лидер бизнеса не только достигает впечатляющих экономических показателей, но и успешно решает экологические и социальные задачи.

С 1998 года комбинат последовательно снижает негативное воздействие на окружающую среду, сокращая выбросы. С этой целью предприятие провело техническое перевооружение с использованием лучших мировых и российских практик. Внедрена система экологического менеджмента, проводится экологический мониторинг выбросов. АЦБК участвует в международном проекте по раскрытию данных о выбросах парниковых газов, получая высокие рейтинги. И это лишь часть обширной "зеленой" повестки предприятия.

В начале юбилейного 2020-го большая работа увенчалась признанием на европейском уровне: на встрече глав природоохранных ведомств Баренц-региона в Швеции Архангельский ЦБК получил официальный международный статус "зеленой точки" Севера России.

- Одной из главных составляющих нашей программы модернизации стало дальнейшее внедрение наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, - поясняет генеральный директор Дмитрий Зылев. - С уверенностью можно сказать, что комбинат стал более экологичным.

АЦБК входит в тройку лидеров среди российских компаний по затратам на защиту окружающей среды. За последние 10 лет в природоохранные мероприятия вложено 14 миллиардов рублей.

Результаты впечатляют: вредные выбросы в атмосферу за этот период сократились на 35 процентов, сброс загрязняющих веществ в водные объекты - на четверть, а размещение отходов на свалках - на 84 процента. Уменьшилось на 17 процентов и использование воды, без которой не обходится целлюлозно-бумажное производство.

Экологическая работа будет продолжена. В рамках своей стратегии развития до 2025 года комбинат планирует полностью перейти с использования угля на природный газ и возобновляемые виды топлива. Это поможет значительно сократить выбросы.

Кроме того, на протяжении многих лет АЦБК остается примером действительно градообразующего предприятия, от которого зависит благополучие всего Новодвинска. Только в минувшем году комбинат вложил в социальную политику и благотворительность более 365 миллионов рублей.

Работники АЦБК пользуются программой добровольного медицинского страхования, получают реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях, отправляют детей на летний отдых, и это лишь часть пакета соцгарантий - одного из лучших в российском ЛПК. С 2016 года на комбинате действует программа "Жилье молодым специалистам", благодаря которой стали новоселами 77 семей.

Взгляд в будущее

Согласно своей флагманской стратегии, Архангельский ЦБК намерен наращивать лидирующие позиции в отрасли. К 2025 году годовая варка целлюлозы на комбинате превысит миллион тонн (сегодня она уже составляет более 800 тысяч тонн). В планах - запуск самого

современного и экологичного в Европе сульфат-картонного завода, который даст новые рабочие места и принесет дополнительные налоги в бюджет.

АЦБК не упустит и новые возможности, которые открываются на российском и мировом рынках. В последнее время вырос спрос на упаковку и другие изделия из бумаги и картона, поскольку они гораздо экологичнее пластика. Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новым направлением в работе комбината может стать распушенная целлюлоза - сырье для гигиенических изделий, которое сегодня в России не производится вообще.

- Мы строим большие планы, и впереди у нас еще много проектов. Уверен, что совместная работа профильного министерства, правительства области и нашего комбината позволит их реализовать. Мы сможем смело смотреть в будущее и строить его вместе, - говорит генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев.

Тем временем

Из телеграммы президента РФ коллективу Архангельского ЦБК:

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Открывшись в 1940 году, уже через несколько месяцев ваше предприятие перешло на выпуск продукции военного назначения. В его стенах были созданы легендарные "фронтовые бригады", включавшие в основном женщин, подростков и стариков, которые в тяжелейших условиях успешно решали стоящие перед производственным коллективом задачи, проявляли исключительную ответственность и преданность делу.

Сегодня Архангельский ЦБК по праву считается одним из ведущих предприятий отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. Важно, что вы с глубоким уважением относитесь к героическим страницам истории родного комбината, равняетесь на ветеранов, заложивших традиции честного, добросовестного труда. И конечно, особого признания заслуживает ваша большая, востребованная работа, направленная на реализацию масштабных социальных, инфраструктурных программ развития Поморья, совершенствования экологической ситуации в регионе.

Желаю вам новых профессиональных достижений и всего наилучшего".