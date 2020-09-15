Арктическим регионам помогут преодолеть кадровый дефицит

В Архангельске будет создан первый в Арктической зоне РФ центр развития человеческого капитала. Соглашение об этом подпишут Минвостокразвития, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и правительство Поморья. Центр займется профориентацией молодежи, содействием получению образования и трудоустройству молодых специалистов. Главная цель - обеспечить "севера" нужными кадрами.

Кадровый вопрос стал одним из главных для развития Арктики. Северным территориям сложно остановить отток населения и привлечь новый человеческий капитал. Поэтому вслед за уже принятыми преференциями для бизнеса в стране разрабатываются меры поддержки для трудоспособных жителей Арктической зоны и тех, кто готов переехать туда на работу. Но регионы Арктической зоны РФ уже сейчас сталкиваются с дефицитом конкретных рабочих и специалистов.

Так, Ненецкий округ не может найти достаточное количество пилотов. На днях появилась очередная вакансия: требуется второй пилот самолета Ан-2 в Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, можно без опыта работы, заработная плата - от 140 тысяч рублей. Не первый год катастрофически не хватает пилотов вертолетов.

Летчики, наработавшие опыт на Севере, уезжают в другие края или уходят на покой по выслуге лет либо по состоянию здоровья. Кадровая убыль в два раза превышает число тех, кто приходит в отряд летать.

Чтобы привлечь новых пилотов, власти НАО решили разработать специальную программу. В частности, администрация округа планирует заинтересовать будущих выпускников летных училищ выплатой дополнительных стипендий. Еще один вариант - переобучение военных летчиков, вышедших в отставку во вполне работоспособном возрасте.

В том же Ненецком округе недавно столкнулись с нехваткой строительных рабочих. Из-за этого пришлось даже приостановить возведение двух жилых домов. При разбирательстве в администрации НАО выяснилось, что подрядчики привыкли завозить рабочих из-за рубежа. Когда пандемия закрыла границы, строить стало некому. В той ситуации чиновники предложили бизнесу искать трудовые ресурсы в своем округе.

Эти примеры показывают, насколько разными бывают случаи кадрового дефицита даже в одном регионе с населением всего 44 тысячи человек. А на разных территориях Арктической зоны ситуация отличается еще больше. Поэтому эксперты предлагают дифференцированно подходить к решению проблемы.

- Нельзя создавать программы наполнения арктических территорий без учета их региональных особенностей, - отметил полномочный представитель Совета Федерации по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолий Широков в ходе дискуссии на площадке Проектного офиса развития

Арктики. - Западный и восточный секторы Арктической зоны очень не похожи друг на друга, но задачи у всех регионов одинаковые - успешно двигаться вперед. Надо учитывать это при разработке мер поддержки.

Советский опыт привлечения людей на Север сегодня не работает. И северные надбавки уже не манят в Арктику жителей других регионов

Ключевой вопрос, по которому не утихают споры: Арктика - это место для постоянной жизни людей или для работы вахтовым методом? Надо ли создавать на "северах" всю инфраструктуру, вплоть до концертных залов, или достаточно построить нормальное временное жилье для вахтовиков? Ответ также зависит от того, какая территория имеется в виду: 350-тысячный Архангельск или остров Южный архипелага Новая Земля, где собираются разрабатывать месторождение свинца, цинка и серебра. Ведь и то и другое - Арктическая зона.

- Принимать меры по поддержке заселенности территорий нужно там, где для этого есть исторические предпосылки и естественная среда, - считает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. - Например, в Поморье люди живут с 1220 года, и гигантского оттока сегодня нет. Северяне хотят здесь жить. Есть работа в лесной, морской, рыбной и других сферах. При этом где-то будет более актуальным вахтовый метод, привязанный к освоению месторождений. Где-то подход будет комбинированным. Но он в любом случае должен быть дифференцированным.

Кстати, в Архангельской области, несмотря на наличие медицинского вуза, особенно не хватает врачей. Привлечь их в глубинку не всегда помогают даже два миллиона рублей "подъемных" по программе "Земский доктор". Одна из причин - врачи опасаются отсутствия профессионального роста в небольших больницах.

В арктических районах Карелии недостает сельскохозяйственных специалистов - агрономов, зоотехников и животноводов. За 30 лет население республики сократилось с 800 тысяч до 640 тысяч человек. И такая тенденция характерна практически для многих северных регионов.

По мнению специалистов, в решении кадровых проблем Арктики надо руководствоваться экономикой. Советский опыт привлечения людей на Север сегодня не работает, поскольку в то время не существовало рынка труда, пояснил Анатолий Широков. Его заменяли государственные каналы насыщения нужных территорий кадрами - например, по распределению или комсомольскому призыву.

- Сегодня во главу угла поставлена экономическая целесообразность. И это справедливо. Если в советское время чрезмерные расходы на содержание населения в полярных регионах компенсировались дешевизной добываемых там ресурсов, то сейчас этого не происходит, - подчеркнул сенатор.

При этом меры поддержки северян практически не менялись со времен СССР. Но северные надбавки уже не манят в Арктику жителей других регионов так, как раньше. Гарантированно и в полном объеме их выплачивают большей частью в госструктурах. Бизнес зачастую старается минимизировать эти выплаты работникам, и его можно понять: предприниматели за свой счет обеспечивают социальные гарантии государства. Вкупе с высокими тарифами на энергоресурсы это ставит их в неравные условия с коллегами, работающими в средней полосе и на юге.