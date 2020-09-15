Высотные здания, то есть здания высотой более 75 метров (примерно 25 этажей), перестали быть редкостью. В основном они появляются в новых жилых кварталах. Высоток в граде Петра уже несколько десятков. При этом я уверен: высотные здания в Санкт-Петербурге не нужны вообще! Это моя позиция, и не все члены Градостроительного совета ее разделяют.

Причин для этого несколько. Экономически такие здания целесообразны при дефиците земельных участков в деловых центрах городов и позволяют получать доход от сдачи в аренду деловых площадей в местах наибольшего скопления людей. В Петербурге много пустующих или слабо используемых участков как в историческом центре, так и вокруг него, на старых промышленных территориях. Другое дело, если бы Петербург был Нью-Йорком - мировым финансовым центром, где бы располагались тысячи крупнейших корпораций. Тогда бы земля стала поистине золотой, и все решали бы только деньги, а об эстетическом восприятии и не задумывались.

Эстетически высотные здания не совместимы с исторической застройкой Петербурга и могут исказить идентичность архитектурного облика. При этом надо признать, что архитектура города понесла ущерб в XX веке, при сносе высотных зданий. Но это были сложные по силуэту церковные колокольни и купола высотой не более 70 метров.

Преимуществ высотных зданий нет никаких, кроме экономической выгоды для застройщика в ограниченном круге ситуаций.

Недостатки высотных зданий проявляются в том случае, когда они используются как постоянное жилище для массового потребителя. Многочисленные исследования гигиенистов, проводимые с 70-х годов XX века и по настоящее время, показали, что у жителей многоэтажных зданий, проживающих на девятом и более высоких этажах (то есть выше 30 метров от уровня земли), может ухудшиться здоровье. Наиболее чувствительны к высоте проживания, в силу особенностей организма и времени, проводимого в доме, дети и пожилые люди. Основные факторы, влияющие на здоровье, - это осемененность болезнетворными бактериями воздуха, поднимающегося в здании и скапливающегося в верхних этажах. Заболевания органов дыхания у жителей верхних этажей в два раза выше средней в популяции. У проживающих на верхних этажах также сокращается время прогулок из-за сложности использования лифта (10 процентов людей боятся лифта как такового, кто-то считает его небезопасным в криминальном плане, есть сложности с заездом в лифт с детскими колясками, а дети до 10-12 лет без сопровождения взрослых вообще не должны входить в лифт). Заметно увеличивается в высотных зданиях и на прилегающей территории бытовой вандализм, объясняемый чувством анонимности, возникающим при увеличении плотности населения, особенно проявляющийся в поведении подростков.

Преимуществ высотных зданий нет никаких, кроме экономической выгоды для застройщика

Есть еще один минус районов с высотками: неустроенность социальной инфраструктуры - нехватка поликлиник, детских садов, школ. И там, где они есть, мест зачастую не хватает. Потому что в расчетной документации предполагалось, что в квартирах будет жить гораздо меньше людей, чем живет в реальности.

Но статистика свидетельствует: примерно 10 процентов жителей городов как раз предпочитают верхние этажи - из-за панорамного вида из окон.