Калининградский драмтеатр откроет сезон двумя премьерами

Калининградский областной драматический театр откроет свой 74-й сезон 18 сентября. После более чем полугодового перерыва артисты вновь встретятся со зрителями.

Как рассказал художественный руководитель театра Михаил Андреев, первой премьерой сезона станет мелодрама "Когда голуби улетели" в постановке народного артиста России Михаила Салеса по пьесе "Баба голубиная", которую московский драматург Дмитрий Минченок написал как продолжение популярного фильма "Любовь и голуби". Произведение было адаптировано автором специально для калининградского театра и до сих пор не ставилось на сцене, так что премьера получится всероссийской.

Вторая премьера - это лирическая комедия "Самая счастливая" по пьесе Евгения Унгарда "День космонавтики". Ее поставил главный режиссер петербургского театра им. В. Комиссаржевской Леонид Алимов. Эта пьеса идет и в других театрах страны, но в исполнении калининградских актрис она обрела философскую глубину, раскрылась как история про женщин, на которых держится мир. И при этом спектакль полон остроумных придумок и деликатного юмора.

Готовятся и новые премьеры. Идет активная работа над спектаклем по миниатюрам Чехова к 160-летию со дня рождения писателя. "Шутки по Чехову" ставит Михаил Салес. "Возвращая зрителя, заново завоевывая его доверие, мы хотим привлечь его не только через одноразовые, легкие материалы, но и обращением к классике", - говорит Михаил Андреев.

Ожидается еще одна комедийная постановка - Вячеслав Виттих работает над новой интерпретацией пьесы Рэя Куни "Номер 13", которая шла в театре больше десяти лет, в ней сменилось несколько составов артистов. Когда спектакль закрыли, зрители стали требовать его возвращения, хотя многие смотрели "Номер 13" по нескольку раз. В этом сезоне любимая комедия вернется, но в каком-то новом и неожиданном виде.

Пополнит репертуар и экспериментальная творческая лаборатория Олега Лоевского, которая будет работать в драмтеатре с 30 сентября по 7 октября. Суть проекта известного театрального деятеля, эксперта "Золотой маски", в том, чтобы за короткое время силами труппы подготовить три спектакля по современным пьесам.

Свои силы в этом эксперименте в качестве режиссеров попробуют калининградские артисты. И, если худсовет примет их спектакли, то, как пообещал Михаил Андреев, эти работы будут показаны в следующем году на малой сцене (сейчас ее деятельность приостановлена).

Кстати

Драмтеатру разрешено возобновить свою деятельность с 50-процентным заполнением зала и зигзагообразной рассадкой, маски станут обязательным дополнением театрального наряда для публики. На входе у зрителей измерят температуру. В здании театра продезифицированы помещения и вентиляционная система, установлены санитайзеры, лампы обеззараживания.