Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров

Из Москвы в Санкт-Петербург стартовала исследовательская велоэкспедиция. Она продлится 16 дней. Цель путешествия - произвести трассировку маршрута между городами, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к велотуризму. Таким образом, сообщают в Ростуризме, это станет первым этапом создания обустроенного веломаршрута Москва - Санкт-Петербург - первого национального проекта в области велотуризма, который объединит территории в единую сеть.

В экспедиции принимают участие чуть больше десять человек, среди них любители с опытом и новички велоспорта. Однако к ним на отдельных участках маршрута могут присоединиться и местные велолюбители.

По плану путешественники должны ознакомиться с трассой, исследовать максимально проблемные участки и изучить туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей. Их на маршруте длиной 1150 километров достаточно - это и Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина, а также многие другие. Собранные в ходе исследования материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, которая должна быть под силу туристам с любым уровнем физической подготовки.

Напомним, что это не единственный масштабный велопроект в регионе. В 2021 году на границе между Россией и Финляндией должна открыться пятикилометровая велосипедная трасса, связывающая российский Светлогорск и финскую Иматру. А в Северной столице протяженность велодорожек увеличится вдвое (до 240 километров) уже в следующем году.