Новости

Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси 16:03
В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей 15:58
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда 15:29
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15:22
В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет 15:15
Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 16:36
Рубрика: Спорт

Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

Из Москвы в Санкт-Петербург стартовала исследовательская велоэкспедиция. Она продлится 16 дней. Цель путешествия - произвести трассировку маршрута между городами, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к велотуризму. Таким образом, сообщают в Ростуризме, это станет первым этапом создания обустроенного веломаршрута Москва - Санкт-Петербург - первого национального проекта в области велотуризма, который объединит территории в единую сеть.

Фото: Instagram.com/salomonRussia/
Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус

В экспедиции принимают участие чуть больше десять человек, среди них любители с опытом и новички велоспорта. Однако к ним на отдельных участках маршрута могут присоединиться и местные велолюбители.

По плану путешественники должны ознакомиться с трассой, исследовать максимально проблемные участки и изучить туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей. Их на маршруте длиной 1150 километров достаточно - это и Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина, а также многие другие. Собранные в ходе исследования материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, которая должна быть под силу туристам с любым уровнем физической подготовки.

Напомним, что это не единственный масштабный велопроект в регионе. В 2021 году на границе между Россией и Финляндией должна открыться пятикилометровая велосипедная трасса, связывающая российский Светлогорск и финскую Иматру. А в Северной столице протяженность велодорожек увеличится вдвое (до 240 километров) уже в следующем году.

В регионах Спорт Виды спорта Велоспорт Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"