В Вологодской области завершили отбор на участие в программе "Земский учитель" в нынешнем году. Победителями стали 13 педагогов. С 1 сентября они заняли вакансии учителей русского языка и литературы, начальных классов, истории, музыки, ОБЖ и физической культуры, математики в школах восьми муниципалитетов.

Учительница Екатерина Сорокина уже освоилась и в самой школе, и в поселке Огарково. Фото: Светлана Цыганкова

Программу "Земский учитель" запустили в Вологодской области в начале 2020 года. Заявки подал 31 педагог, из которых 14 - жители Вологодчины. По рейтинговой системе отобрали тринадцать, которые уже приступили к своим обязанностям. До 1 ноября с ними заключат договоры, и все педагоги получат единовременные выплаты в один миллион рублей.

В Огарково Вологодского района приступила к работе учитель начальных классов Екатерина Сорокина. Она сменила уже устоявшийся собственный быт, место жительства и переехала в небольшой поселок. Учительницу здесь приняли доброжелательно, в школе давно не могли найти преподавателя начальных классов. Поэтому ребята встретили ее с интересом. Они наперебой отвечают на уроках, стараются выйти к доске и удивить педагога своими знаниями. И новая учительница начальных классов уже знает всех учеников по именам, освоилась и в самой школе, и в Огарково.

- Главным мотивом участия в данной программе было, конечно, денежное поощрение. Ну и, безусловно, возможность применить свои профессиональные знания в новых условиях труда также стало решающим мотивом, - поделилась Екатерина Сорокина.

Она, кстати, уже решила, куда потратит один миллион рублей - мечтает построить собственный дом. И Огарково вполне достойный вариант для дальнейшей жизни.

В поселке Чебсара Шекснинского района учителем начальных классов работает Елена Ожегова. Она переехала из Кировской области. Как сама говорит, проявила немного решимости подняться с нажитого места и переехать в другое. Победила в двух регионах. Но выбрала именно Вологодчину. Во-первых, территориально близко - проще было добраться, ведь переезжала с детьми. Да и условия работы здесь оказались предпочтительнее. У Елены - шестеро детей. Парни уже взрослые. Один учится в Калининграде, второй - в Перми. Три дочки учатся в этой же школе, одна ходит в детский сад. К семье в ближайшее время обещает присоединиться и муж.

По рейтинговой системе отобрали тринадцать педагогов. До 1 ноября с ними заключат договоры, и все они получат выплаты в один миллион рублей

- Программа "Земский учитель" работает. Она повысила престиж сельского педагога и поднимает уровень образования в сельских школах, - отметила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. - И она будет продолжена.

Между тем

Федеральная программа "Земский учитель" стартовала в январе 2020 года. В ней участвуют все субъекты России. На финансовое обеспечение программы из федерального бюджета направлено более 4 миллиардов рублей. Цель - привлечь за три года в малые города и села 4,4 тысячи учителей. В нынешнем году планируется заполнить 37 процентов вакансий, в следующем - 33, в 2022-м - 30 процентов. Ее участниками могут стать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Их возраст - до 55 лет включительно, они должны отработать в образовательной организации не менее пяти лет. Нагрузка - не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Все педагоги получат по одному миллиону рублей, а на Дальнем Востоке - по два миллиона. Учителя должны переехать в села, поселки, малые города численностью населения не более 50 тысяч человек.